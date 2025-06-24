曾紅極一時 中國社區團購不敵虧損與競爭陸續關閉

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（中央社記者吳柏緯台北24日電）中國社區團購曾紅極一時，許多電商平台都加入，由於藉由低價補貼方式搶占市場，更引發壟斷爭議。然而虧損擴大加上消費方式轉變，曾經被平台視為寵兒的社區團購服務已經陸續關閉，並被其他銷售模式取代。

「社區團購」是以社區為單位，由「團長」向社區居民推薦生鮮為主商品，促成交易的一種電商模式。透過團長經營熟客及消費者在團購點自取商品，業者可降低成本並增加客源。電商巨頭因此紛紛加入，用各種補貼、優惠策略拉低售價，搶占市場。

據第一財經報導，曾經被視為「寵兒」的社區團購，如今已經失寵，已經有許多網路平台、電商企業的團購業務先後停止營運，包含美團、拼多多等曾經積極投入這個領域的大企業。

這波停止營運的浪潮已經持續一段時間，在23日時，美團旗下的社區團購業務「美團優選」突然無法使用，涉及地區包括福建、湖北、四川、江蘇、北京等地，再次引起中國網友對於這個議題的關注。也有團長表示「突然就這樣了，也沒有人解釋，不知道什麼情況」。

報導指出，美團隨後發布公告證實暫停營運，並強調將要進行戰略轉型升級，繼續探索社區零售新模式與新樣態，同時退出部分虧損區域，以更高效率的業務模式滿足消費者對好商品、好服務的需求。

一名從事社區團購5年的「團長」在報導中提到，各家業者的社區團購業務在過去幾年陸續停止，現在正在營運的平台，也能感覺到政策發生了變化，例如過去一天有300到400件貨，去年下半年開始變為每天40到100件貨。團長的收入也開始下滑，從單日收入人民幣200元（約新台幣900元），下降至40到80元。

報導指出，從社區團購業務撤退的原因多是燒錢後看不到盈利。以美團為例，2021年，美團優選所屬的新業務每一季虧損都在增加。第1季虧損達80.4億元，虧損年增489.9%；第2季虧損達到92.4億元，虧損年增532.9%；第3季虧損達到109.1億元，虧損年增437.5%。

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中國連鎖經營協會客座顧問、零售電商行業專家莊帥分析，社區團購主要客群是中老年者，這一類的消費者規模一直在縮小，同時也被直播電商搶走了很大一部分。此外，團長作為中間人的管理難度大、成本高，因此一直很難盈利。

他認為，在社區團購式微後，將全面轉向B2C電商模式，其中「即時零售」的模式已經被證明是盈利能力極強，可以與餐飲外送甚至是B2C電商進行高度合作，成為新的零售電商模式。（編輯：周慧盈）1140624