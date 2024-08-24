央視揭露中國外送店家亂象 多間假執照、幽靈店舖

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（中央社台北24日電）央視新聞今日報導中國外送店家亂象，不僅發現外送平台上的高分店家是使用假地址、假照片的「幽靈」店舖，營業執照和食品經營許可證也租借造假，甚至有店家開在回收廠旁邊，衛生條件糟糕。

中國官媒央視新聞對外送平台的店家進行調查，實際走訪中國外送平台「餓了麼」上評分4.9分（滿分5分）、位列「放心點榜昌平區燒烤熱銷榜」第6的店家「望京燒烤」，發現店家在平台上顯示的地址造假，平台上呈現寬敞明亮的餐廳照片也是「照騙」。

報導指出，這種用假地址、假照片的「幽靈」外送店家並不少見。央視發現另一家「夠粵正宗隆江豬腳飯湯」的品牌連鎖餐廳在兩個外送平台上評價均在4.6分以上，實際走訪顯示地址，看到一間「實況廚房」，且還開在回收廠旁邊，外送員與運送回收物的車進進出出。

走進「實況廚房」，紗窗上、灶台上結滿了各種油污，地面滿是污水，門簾上也沾滿了黑色的污垢，庫房裡的食材、貨物和生活用品隨意擺放。而央視記者一開始找的「夠粵正宗隆江豬腳飯湯」就開在裡面，是其中一個小鋪子，廚房牆面與灶台也滿是油垢，這家餐廳在一個外送平台就能月賣3000多單。

報導指出，在「實況廚房」內還有30多間外送餐廳，都使用一樣的營業執照和食品經營許可證，實際經營者和證照上登記的經營者沒有任何關係。「實況廚房」負責人表示，他只租房，不參與經營，每一間餐廳都是獨立營業的。按照外賣平台的說法，每一家上線的外賣店鋪，都應取得獨立的營業執照和餐飲經營許可證，然而「餓了麼」的客服人員表示無法給出答覆。

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央視記者訪問到一位自稱某外賣平台區域負責人，他說，沒有證照可以去美食城租借執照。調查發現，在兩家外賣平台上，這種租借營業執照開辦外送店家的現象都不少，在北京市的建外SOHO、馬連道和天通苑等地方，都有很多類似的外送店家聚集場所。

報導指出，這種租借執照開的外送店，被投訴了還可以換店名繼續開。就算有店家使用假地址、假圖片，衛生髒亂，也能成為高分的熱銷店家。（編輯：廖文綺/呂佳蓉）1130824