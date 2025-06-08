中國外送平台掀價格戰 現煮咖啡一杯不到13元

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（中央社台北8日電）中國外送平台今年開啟補貼戰，戰火蔓延至咖啡界。中國媒體報導，外送平台透過優惠券等方式補貼消費者，目前在平台上可以不到人民幣3元（約新台幣13元）的價格購買現煮咖啡，掀起新一輪的低價咖啡戰。

據每日經濟新聞、藍鯨財經等中國媒體報導，中國外送平台4月開啟補貼戰，美團外賣宣布未來3年將向餐飲行業投入1000億元；京都也宣布上線百億補貼，計畫一年內投入超過百億元。在這場補貼戰下，許多品牌透過低價策略提升銷量，現煮咖啡市場也迎來新一輪的價格戰。

報導指出，在外送平台上，一杯星巴克咖啡的價格能低至25元左右；M Stand、Costa等品牌在淘寶閃購最高可減免13元，而庫迪咖啡一杯原價15.99元的咖啡，補貼後加上打包費，一杯飲料僅需2.68元。

位在北京朝陽區一間庫迪咖啡門市的數據顯示，這間門市在京東平台上的月銷售訂單超過3000份。據工作人員透露，此次上線低價咖啡並非平台或總部要求，各門市可自行選擇。

一名庫迪咖啡門市員工表示，同樣一杯飲料在京東平台下單，只要2元。其他平台需花費6至8元。「我們門市算小的，光是京東平台，一天能接到2、300份訂單，有些門市一天能收到1000份訂單」。

報導指出，在端午假期期間，有消費者發現可以用6.9元的價格買到瑞幸咖啡，被認為是跟進降價。瑞幸咖啡回應稱，是節假日優惠活動，並非降價。

有行業人士指出，在這次咖啡低價大戰中，品牌不會賠本，因為大部分都是平台補貼。

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這並非是中國咖啡界首次掀起價格戰。2023年以庫迪咖啡、瑞幸咖啡為首的連鎖咖啡品牌掀起了一陣9.9元的低價咖啡戰。自去年以來，咖啡界的價格戰逐漸降溫，直到此次平台補貼才又讓低價咖啡冒出頭。

報導顯示，庫迪咖啡2022年創立，截至今年5月已有1.3萬家門市，門市數量僅次於瑞幸咖啡。（編輯：謝怡璇/周慧盈）1140608