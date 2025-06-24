中鋼：第3季留意關稅細節與洗產地議題 拚產品高值化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北24日電）中鋼公司財務副總經理楊岳崑今天表示，第3季屬於傳統淡季，市況仍不明朗，關注美國後續對等關稅政策細節及洗產地等議題；中鋼表示，具體策略從量的提升蛻變為質的精進，將產線汰弱留強整併，進行最適產能配置，並聚焦產品高值化，發展精緻鋼品。

中鋼今天舉行法人說明會，楊岳崑針對法人提問第3季狀況指出，不確定因素太多，除了匯率之外，也需觀察美國對等關稅細節。

楊岳崑說，新台幣升值使原料成本降低，但更要觀察的是鋼鐵售價及銷量變化，在匯率、關稅等不確定因素影響下，目前無法預估第3季表現。

他強調，美國很重視洗產地問題，包括中資可能在東南亞布局以規避關稅，畢竟美國要防堵的不是所在地，而是源頭，因此還是要等美國將對等關稅相關細節釐清後，才能判斷產業狀況。

中鋼營業管理處長程維德表示，面對全球鋼鐵供給過剩及低價傾銷，加上碳中和時代來臨，中鋼順應潮流從「量」的提升蛻變為「質」的精進，將產線除役或汰弱留強整併，可有效應用資源、降低生產成本，進行最適產能配置，並將資源集中高價值產品，發展精緻鋼品。

程維德表示，5月新台幣強升，客戶擔心匯率也擔心關稅，關稅主要來自美國，可以透過分散市場因應，但新台幣升值會影響整體出口，雖然對中鋼採購原物料成本有幫助，但沒辦法快速反映，其他亞幣未明顯升值情況下，台幣升值幅度較大，不利出口競爭。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

程維德解釋，新台幣5月累積升值幅度高於其他亞幣，引發外銷業者憂慮。美國總統川普引發的貿易風險、美國降息可能性及其財政壓力，使美元後市仍看貶。

他說，從成本端看，新台幣升值有利降低煤鐵採購成本，但因既有庫存因素，成本降幅將延後反映。（編輯：林家嫻）1140624