加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
罷免投票怎麼蓋才有效？中選會提供圖例、不可蓋私章或指印
首頁 / 地方

大阿里山烏龍茶製茶賽 李柏蒼奪冠將再戰全國賽

2025/6/24 19:02（6/24 20:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義縣114年度大阿里山茶區清香烏龍茶製茶技術競賽在番路鄉隙頂舉行，24日揭曉結果，茶農李柏蒼（右）手製茶葉香氣層次分明、榮獲冠軍，由縣長翁章梁（左）頒發優勝獎牌。中央社記者蔡智明攝 114年6月24日
嘉義縣114年度大阿里山茶區清香烏龍茶製茶技術競賽在番路鄉隙頂舉行，24日揭曉結果，茶農李柏蒼（右）手製茶葉香氣層次分明、榮獲冠軍，由縣長翁章梁（左）頒發優勝獎牌。中央社記者蔡智明攝 114年6月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）嘉義縣114年度大阿里山茶區清香烏龍茶製茶技術競賽23、24日在番路鄉隙頂舉行，茶農李柏蒼手製茶葉香氣層次分明獲得冠軍，將代表嘉義縣參加全國製茶技術競賽。

大阿里山茶區清香烏龍茶（半球型包種茶）製茶技術競賽由番路鄉農會主辦，邀集來自阿里山、梅山、竹崎與番路四大茶鄉共40名年齡18至50歲間的青年茶農參加。

番路鄉農會告訴中央社記者，2天競賽過程全程以純手工進行，從日光與室內萎凋、炒菁、揉捻、團揉至成品乾燥，嚴禁使用非規定機具，以保留傳統青心烏龍製茶的獨特山頭韻與自然香氣。

選手繳交的茶品經由農業部茶改場專業評審，依香氣、湯色、外觀與滋味進行分數評鑑，番路鄉農會說，評審結果由番路鄉茶農李柏蒼奪冠；亞軍3名分別是竹崎鄉洪梓晉、阿里山鄉伍永盛、梅山鄉陳乙安；季軍6名為番路鄉李柏儀、竹崎鄉葉信佑、梅山鄉鍾明志、番路鄉王煒曜、竹崎鄉陳建勳、竹崎鄉郭紋廷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

嘉義縣長翁章梁今天特別到場頒獎表揚優勝者，他說阿里山高山茶的好，除了緯度、海拔等氣候環境的孕育，茶園管理、製茶及泡茶技術都是重要環節，有3成便在於製茶師需要去感受氣候環境、茶菁品質，調整每個步驟的時間和程度，是一件細緻、專注的工作，也因為他們的專業，才讓阿里山高山茶產業不斷傳承，越做越好。

番路農會表示，李柏蒼將代表嘉義縣參加9月茶改場全國部分發酵茶製茶技術競賽。（編輯：龍柏安）1140624

#竹崎鄉
#翁章梁
#番路鄉
#農業部
#嘉義縣
嘉義縣114年度大阿里山茶區清香烏龍茶製茶技術競賽23日起連續2天在番路鄉舉行，24日下午頒獎，縣長翁章梁（左2）親自出席，現場品茗。中央社記者蔡智明攝 114年6月24日
嘉義縣114年度大阿里山茶區清香烏龍茶製茶技術競賽23日起連續2天在番路鄉舉行，24日下午頒獎，縣長翁章梁（左2）親自出席，現場品茗。中央社記者蔡智明攝 114年6月24日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：