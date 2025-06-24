大阿里山烏龍茶製茶賽 李柏蒼奪冠將再戰全國賽

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（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）嘉義縣114年度大阿里山茶區清香烏龍茶製茶技術競賽23、24日在番路鄉隙頂舉行，茶農李柏蒼手製茶葉香氣層次分明獲得冠軍，將代表嘉義縣參加全國製茶技術競賽。

大阿里山茶區清香烏龍茶（半球型包種茶）製茶技術競賽由番路鄉農會主辦，邀集來自阿里山、梅山、竹崎與番路四大茶鄉共40名年齡18至50歲間的青年茶農參加。

番路鄉農會告訴中央社記者，2天競賽過程全程以純手工進行，從日光與室內萎凋、炒菁、揉捻、團揉至成品乾燥，嚴禁使用非規定機具，以保留傳統青心烏龍製茶的獨特山頭韻與自然香氣。

選手繳交的茶品經由農業部茶改場專業評審，依香氣、湯色、外觀與滋味進行分數評鑑，番路鄉農會說，評審結果由番路鄉茶農李柏蒼奪冠；亞軍3名分別是竹崎鄉洪梓晉、阿里山鄉伍永盛、梅山鄉陳乙安；季軍6名為番路鄉李柏儀、竹崎鄉葉信佑、梅山鄉鍾明志、番路鄉王煒曜、竹崎鄉陳建勳、竹崎鄉郭紋廷。

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嘉義縣長翁章梁今天特別到場頒獎表揚優勝者，他說阿里山高山茶的好，除了緯度、海拔等氣候環境的孕育，茶園管理、製茶及泡茶技術都是重要環節，有3成便在於製茶師需要去感受氣候環境、茶菁品質，調整每個步驟的時間和程度，是一件細緻、專注的工作，也因為他們的專業，才讓阿里山高山茶產業不斷傳承，越做越好。

番路農會表示，李柏蒼將代表嘉義縣參加9月茶改場全國部分發酵茶製茶技術競賽。（編輯：龍柏安）1140624