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3款人工合成黃體素藥品恐增男嬰罹癌風險 115年廢止許可

2025/6/24 18:02（6/24 18:35 更新）
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（中央社記者沈佩瑤台北24日電）國外回溯性研究發現，治療婦科疾病含hydroxyprogesterone caproate成分的人工合成黃體素藥品，可能造成懷孕婦女所生下的男嬰罹癌風險增加，食藥署明年1月起廢止該成分藥品許可證共3張。

衛生福利部食品藥物管理署近日公告，含hydroxyprogesterone caproate（17-OHPC，一種合成的長效黃體酮）成分藥品的臨床效益及風險再評估未通過，預計於民國115年1月廢止該成分藥品許可證。

食藥署藥品組研究員祁若鳳告訴中央社記者，Hydroxyprogesterone caproate為人工合成黃體素，目前台灣核准適應症為無月經、痛經、月經困難、機能性子宮出血、無卵性卵巢失調、黃體機能不全的不妊症、先兆性流產、切迫性流產、習慣性流產。

祁若鳳表示，國外進行回溯性研究，發現於懷孕早期暴露於17-OHPC成分藥品，可能增加男嬰罹患癌症風險，且臨床研究發現17-OHPC不具有預防早產臨床效益。

祁若鳳說明目前國際管制狀況，美國、英國、加拿大、澳洲等國家已無核准17-OHPC成分藥品的藥證；歐盟經回顧研究，重新評估17-OHPC的風險與臨床效益，於去年6月決議暫停販售；日本於仿單「禁忌處」處刊載「禁用於孕婦或有懷孕可能性之女性」。

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祁若鳳指出，國內核准含hydroxyprogesterone caproate成分藥品許可證共有3張，皆為處方藥，近2年健保處方用量約200支，而廠商提供銷售量1年為40萬支，多為自費使用。

食藥署統計，目前國內還有天然黃體素成分藥品（共16張許可證）可作替代，包括口服製劑4張、陰道塞劑4張和注射劑8張，病人用藥不致受影響。若病人對使用 hydroxyprogesterone caproate成分藥品治療有疑問或疑慮，可諮詢醫師審慎評估其他替代藥品。（編輯：張雅淨）1140624

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