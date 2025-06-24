日本首度本土試射88式反艦飛彈 強化對中嚇阻

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（中央社東京24日綜合外電報導）日本陸上自衛隊今天宣布完成境內首次陸基反艦飛彈試射訓練，地點位於北海道。此外，日本外務省今天也對中國在東海建造新結構物之舉再度提出抗議。

美聯社報導，陸上自衛隊今天在北海道新日高町的「靜內對空射擊場」進行地對艦「88式陸基反艦飛彈」試射訓練。

官員表示，本次約有300名自衛隊隊員參演，並向距離北海道南部海岸約40公里的無人船發射飛彈。官員仍在評估試射成果。

中國軍隊持續強化海洋行動之際，日本似乎希望在國內增加此類訓練，以進一步強化嚇阻力。

此外，日本外務省今天指出，中國開始在東海日中海域中線西側設置新的結構物，日方已就此向中國再度提出抗議。

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外務省發布聲明表示，東海的專屬經濟區（EEZ）及大陸棚邊界尚待劃定，中國就在該海域單方面進行開發，此舉令人感到「遺憾至極」。

日本要求中國停止單方面開發。日中兩國政府2008年達成在東海合作開發油氣田的協議，但締結相關條約的談判於2010年中斷，日方今天也要求中國重返談判桌。（譯者：洪培英/核稿：施施）1140624