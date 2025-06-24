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亞馬遜AWS：台北區域導入雲端服務 爭取金融醫療商機

2025/6/24 19:33
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（中央社記者吳家豪台北24日電）亞馬遜雲端運算服務AWS全球技術總監南丁（Shaown Nandi）今天表示，AWS亞太（台北）區域在台灣啟用以來，陸續導入83項雲端服務，預計導入上百項，包括金融和醫療等領域最有機會採用，AWS會確保數據隱私及合法合規，提供具有營運韌性的基礎設施架構。

亞馬遜公司（Amazon）旗下雲端運算服務Amazon Web Services（AWS）於6月6日在台灣啟用基礎設施區域（Region），擴大布局台灣資料中心業務，今天由高層南丁訪台舉辦媒體分享會，解析生成式人工智慧（AI）與AI代理（Agent）的最新發展。

南丁表示，生成式AI是自動化、重複性的過程，2年前看到生成式AI崛起，AWS客戶開始進行實驗，觀察能做到什麼事情，例如把整個工作流程自動化。AI未來發展將朝向AI代理，整合多個AI代理相關軟體，代替使用者進行各項任務，思考邏輯接近人類。

他進一步解釋，所謂AI代理是利用AI代替人類，反覆運算思考，評估做出來的結果再調整方法，繼續朝目標努力。AI代理不只能回答問題，而是透過探索與回答的過程來解決問題。

南丁說，AWS提供非常有效率的基礎設施，支援各種開源模型，可確保AI代理的穩定性和可靠性，確保客戶擁有數據隱私，讓客戶能夠專注於創新。

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南丁表示，AWS亞太（台北）區域啟用後，客戶如果需要遵守台灣法規要求，可以選擇把資料留在這個區域之內。如果客戶選擇使用全球區域，也可以透過虛擬私有網路，確保資料安全且經過加密，AWS不會存取客戶任何資訊。

他指出，AWS打造每一個基礎設施區域時，會考慮整個系統的韌性，台北區域由3個可用區域（Availability Zones）組成，是獨立且位於不同地理位置的基礎設施，包括電力和網路系統都分開，即使其中一個可用區域受天災影響，其他可用區域仍然可以運作。（編輯：林淑媛）1140624

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