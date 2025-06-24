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川普宣布以伊停火 中國官媒：伊朗被美國騙了3次

2025/6/24 17:57
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（中央社台北24日電）美國總統川普今天宣布以色列與伊朗的停火協議生效，伊朗淪為明顯輸家。中國官媒今天發出評論，直指伊朗在過程中至少被美國騙了3次，嘆伊朗身為中東強國，卻被美國與以色列「摁在地上摩擦」。

具有中國官媒新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」發表題為「10天內，伊朗被騙了至少3次」的評論文章，指「伊朗被騙得一愣一愣的」，躍為中國社群熱門話題。

文章寫道，當下的中東亂局，不得不說，就在10天時間裡，曾經能人輩出的伊朗，至少被美國騙了3次。有時是技術性欺騙，但後果是戰略性損失。

牛彈琴稱，第一騙是「一邊談判一邊發動進攻」。以色列13日突然對伊朗發動進攻後，伊朗舉國悲憤，這顯然有點出乎意料。伊朗還承認，在以色列發動進攻前，曾收到「友好國家」警告，但卻未能採取有效防禦措施。

「顯然，伊朗太相信美國了，相信在與美國談判期間，以色列不可能下手」。牛彈琴稱，以色列的進攻，沒有事先通知美國，那是萬萬不可能的；沒有川普的默許，以色列絕不可能發動攻擊。只能說，「伊朗被騙了，還是太天真了」。

文章稱，第二騙是「說考慮兩週但兩天內就進攻」。以色列動手後，最大的懸念，就是美軍會不會下場。畢竟，以色列重創了伊朗，但伊朗核設施深藏地下，以色列的武器打不到；唯一能摧毀的，就是美國出動B-2轟炸機，投擲巨型鑽地炸彈。

文章稱，從表面看，川普很猶豫很糾結，一會威脅伊朗「無條件投降」，一會又暗示沒有針對伊朗的攻擊計畫。後來，川普宣稱，下週再考慮，下週很關鍵。再沒過多久，川普又改主意了，宣稱他會在兩週內作出決定。

牛彈琴稱，但事後證明，所有這些，都是煙霧彈，都是騙伊朗人的局。川普早就批准了對伊朗襲擊的命令。「什麼兩週，事實上，連兩天都沒到，美軍就對伊朗核設施發動了突然攻擊。」

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文章稱，第三騙是「美軍還搞了個聲東擊西」。美國軍方先神神秘秘透露，美國東部時間6月20日午夜，6架美國B-2轟炸機，從密蘇里州懷特曼空軍基地起飛，飛向太平洋西部的關島基地。美軍事後承認，所謂的6架B-2，完全是迷惑，就是在騙伊朗；事實上，7架B-2轟炸機，飛越的是大西洋，隨即對伊朗3處核設施發動了攻擊。所以，伊朗根本就沒有發現這些轟炸機，轟炸完成後所有美機順利返航。

牛彈琴最後「感慨伊朗的命運」，指伊朗好歹也算是中東強國，國內各種問題，心存各種幻想，沒想到被摩薩德滲透成篩子，被美以摁在地上摩擦，而且更騙得一愣一愣的，「不排除被騙三次後，還會有新的三次，又三次，再三次」。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1140624

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