男涉轉讓毒品致友人死 偕女友埋屍山區遭判刑

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（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）田姓男子涉轉讓毒品致友人死亡，卻找女友與王姓友人載屍體到新竹縣山區埋屍，新竹地院國民法官審理後，依藥事法轉讓禁藥致人於死、遺棄屍體罪將田姓男子判刑4年6月。

檢警調查，民國112年10月吳姓男子到田姓男子租屋處休息，後來田姓男子發現吳姓男子死亡，由於田姓男子吸毒且疑轉讓毒品給吳姓男子吸食，擔心報警後會被發現毒品犯行，與吳姓女友研議荒郊埋屍滅跡。

檢警發現田姓男子與吳姓女友買鐵鏟後，找王姓男子共同商議，3人將屍體搬到田姓男子車上，載到新竹縣山區，在吳姓女子把風下，田姓與王姓男子挖洞埋屍。

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據台灣新竹地方檢察署調查，田姓男子涉轉讓禁藥給吳姓男子吸食致死，案件偵結，依違反藥事法轉讓禁藥致人於死及共同遺棄屍體罪嫌起訴，經台灣新竹地方法院國民法官審理，判田姓男子有期徒刑4年6月，可上訴。

另外，法官審酌王姓男子與吳姓女子遺棄被害人屍體，無視對死者應有的尊重，而家屬無法安葬死者並撫慰傷痛，妨礙檢警追查死因，依遺棄屍體罪將王姓男子判處有期徒刑10月、吳姓女子6月，也可上訴。（編輯：李明宗）1140624