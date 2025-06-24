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中國推出金融支持提振和擴大消費19條

2025/6/24 18:44
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（中央社台北24日電）中國內需消費持續低迷，中國央行等6部門今天聯合發布「關於金融支持提振和擴大消費的指導意見」，針對「支持增強消費能力」、「擴大消費領域金融供給」、「加大消費重點領域金融支持」等6方面推出19項措施。

根據中國國家統計局發布，中國大陸5月份消費者物價指數（CPI）成長率年減0.1%，連續4個月負成長；5月生產者物價指數（PPI）成長率年減3.3%，創22個月以來最大減幅。

中國人民銀行（央行）官網24日發布「關於金融支持提振和擴大消費的指導意見」，要求地方金融管理部門「不斷完善金融服務體系，提升金融服務能力，聚焦消費重點領域和環節加大金融支持力度，為更好發揮消費對經濟發展的基礎性作用提供有力支撐。」

「意見」稱，要引導金融機構從消費供給和需求兩端強化金融服務，滿足各類主體多樣化融資需求，推動擴大高品質消費供給，助力釋放消費增長潛能。

「意見」從支持增強消費能力、擴大消費領域金融供給、挖掘釋放居民消費潛力、促進提升消費供給效能、優化消費環境和政策支撐保障等六個方面提出19項舉措。

在「夯實宏觀經濟基礎，穩定消費預期」，加大實體經濟支持力度，強化金融與財政、產業等政策協同聯動。實施好貨幣政策，加強逆週期和跨週期調節，綜合運用準備金、再貸款再貼現、公開市場操作等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，持續推動社會綜合融資成本下降。

在「支持居民就業增收，增強消費信心」，強化民營和小微企業、個體工商戶等吸納就業能力強的經營主體金融服務。深入實施創業擔保貸款政策，鼓勵因地制宜適當放寬創業擔保貸款申請條件，簡化審批流程，促進符合條件的個人和企業創業增收。

在「發揮信貸支持主管道作用」，鼓勵金融機構建立健全內部組織架構和專業團隊，提供精準、高效、便捷的消費領域金融服務。在風險可控的前提下，創新優化信貸產品，加大對符合條件的消費行業經營主體首貸、續貸、信用貸、中長期貸款支持力度。

在「強化結構性貨幣政策工具激勵」，鼓勵引導金融機構針對批發零售、住宿餐飲、文體娛樂、旅遊、教育、居民服務等服務消費重點領域的各類經營主體發放貸款，支持其提升服務消費供給質效。

「意見」並要求「加大債券市場融資支持力度」、「拓展多元化消費融資管道」。

在「推動擴大商品消費」，鼓勵金融機構多管道、多方式做好消費品以舊換新金融服務。加大對報廢機動車回收拆解、廢舊家電回收及家電以舊換新、家裝廚衛「煥新」、生活必需品保供相關企業信貸支持力度。

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「意見」並要求積極展開汽車貸款業務，綜合借款人信用水準、還款能力等，合理確定貸款發放比例、期限和利率，適當減免汽車以舊換新過程中提前結清貸款產生的違約金。加強對綠色智慧家電家居生產和消費的金融支持，優化審批流程，提升服務質效。強化金融支持外貿企業拓內銷力度，完善內貿險服務，擴大外貿優品消費。

「意見」還提出「支持消費基礎設施建設」，針對文旅體育設施、賽事演藝場館、醫療養老設施、通信基站、充電裝備、適老改造等消費基礎設施建設重點領域，探索創新適應資金需求特點的金融產品和融資模式。（編輯：楊昇儒）1140624

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