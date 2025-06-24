金管會：TISA帳戶預計7月上線 集保月底揭方案

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（中央社記者蘇思云台北24日電）金管會分階段推動台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）帳戶，金管會今天表示，首階段提供手續費、經理人費用優惠；至於民眾可到哪些基金銷售機構開設TISA帳戶、基金檔數等，集保預計6月30日公布具體方案，預計7月上線，讓民眾開設TISA帳戶投資基金。

金管會證期局副局長黃厚銘在例行記者會上表示，金管會分2階段推動TISA，第一階段是金管會協調台灣集中保管結算所（集保），協助民眾建立專戶與管理，可投資基金，由參與計畫的資產管理業者讓利，提供手續費跟經理費優惠，如果民眾定期定額扣款滿2年，可享有該檔基金零手續費優惠，基金經理費現行市場水準約1.8%，也須降到1%以下。

黃厚銘指出，財政部同意第一階段配合宣導現行個人投資理財租稅優惠，基金會投資股票跟債券，因此，投資股票、債券的優惠也會傳導到基金，包含股票配息依規定可併入綜所稅等；第二階段持續跟財政部溝通，爭取新的政策誘因。

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至於民眾何時可以在基金銷售機構另外開設TISA帳戶，黃厚銘表示，集保預計6月30日會對外公布基金銷售機構、銷售基金檔數等細節。基金銷售機構也包含證券、銀行、投顧等，目前規劃TISA帳戶7月上線，不過，各業者上線時間可能略有差異。

黃厚銘說明，並未限制民眾只能在一家基金銷售機構開設TISA帳戶。如果民眾在A平台的TISA帳戶基金定期定額未滿2年就停止扣款，6個月內不可以再新增扣款該檔基金，但可以透過B平台的TISA帳戶來申購同檔基金。（編輯：張均懋）1140624