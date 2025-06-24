台灣每10萬成年人享165台ATM 達全球平均3.14倍

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（中央社記者蘇思云台北24日電）金管會今天公布台灣普惠金融成績單，台灣有多項指標表現優於國際，其中，台灣每10萬成年人平均有165台ATM提供服務，為全球平均的3.14倍，另外也依照2024年達成情形，調整2025年衡量指標與觀察指標。

金管會今天公布2024年「我國普惠金融衡量指標」衡量結果，並依金融發展狀況及2024年指標達成情形，調整2025年衡量指標及觀察指標。

依據金管會公布的2024年衡量結果顯示，台灣有多項指標表現優於國際，包括每10萬成年人平均擁有17家商業銀行分支機構及165台ATM提供服務，以及完成561萬9698筆行動支付交易筆數，高於全球平均的16.2家、52.5台及471萬9477筆。

此外，成年人擁有銀行帳戶、使用電子化支付的比率分別為93.3%、81.6%，高於全球平均的76.2%、64%；每千成年人壽險保單持有人數為738人，高於全球平均的337人。金管會表示，這也顯示台灣民眾在取得金融服務上相對便利，金融商品的使用程度也相對較高。

金管會表示，衡量指標中有10項訂有113年預計達成目標，全部皆已達成，包含網路投保件數832萬件、微型保險累計承保人數189萬人、小額終老保險有效契約件數119萬件、強制汽車責任保險及住宅地震基本保險有效保單件數均較2023年成長、民眾對於金融教育課程平均整體滿意度及認為有成效平均比率94.5%及92.3%、針對新住民及女性等族群辦理金融知識宣導活動49場、保險公司參與保險區塊鏈服務為25家，以及評議中心年度內已結評議案件於3個月內作成評議決定或結案的比率為99%等。

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金管會今天也針對2025年普惠金融衡量指標進行滾動式調整，除調整1項觀察指標外，並增訂或調整部分衡量指標的目標值，調整後維持23項衡量指標及4項觀察指標。

金管會指出，針對網路投保件數、微型保險累計承保人數、小額終老保險有效契約件數、強制汽車責任保險有效保單件數逐年成長、住宅地震基本保險有效保單件數逐年成長及推動保險區塊鏈服務等6項衡量指標，調高未來3年（2025年到2027年）目標值。（編輯：張均懋）1140624