中國應美要求管制芬太尼原料？ 北京稱是自主措施

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（中央社台北24日電）據稱中國已將兩種可用於生產芬太尼的化學原料列入管制名錄。對於這是否應美方要求所採取的行動，中國外交部發言人郭嘉昆今天稱，這是「自主措施」，體現「負責任大國的擔當」。

環球時報報導，有外媒記者在24日中國外交部記者會上提問：中國已採取行動，加強對兩種可用於生產芬太尼的化學品的管控。這是應美方要求而採取的行動，還是中方與美方合作的結果？

郭嘉昆回應稱，這一舉措是中國政府為履行聯合國禁毒公約締約國義務採取的自主措施，旨在嚴格管理易制毒化學品，體現了中方積極參與全球毒品治理的態度和負責任大國的擔當。

他說，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，不存在芬太尼濫用的問題。芬太尼是美國的問題，不是中國的問題，「責任在美國自身」。

郭嘉昆又說，美方無視中方善意，對中國無理加徵芬太尼關稅，這嚴重衝擊中美在禁毒領域的對話與合作，也嚴重損害中方利益。美國如果真心想和中國合作，就應正視客觀事實、糾正錯誤做法，以平等尊重、互惠的方式與中方對話。

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芬太尼（fentanyl）問題已經成為美中這一輪貿易戰的關鍵之一。今年2月、3月，美方兩度以芬太尼問題為由，分別對中國輸美產品加徵10%關稅。即使在5月12日兩國於日內瓦會談後，美方將4月2日對中國加徵的34%關稅暫時降到10%，也沒有改變先前對芬太尼加徵的20%稅率。

儘管中方多次強調芬太尼是「美國的問題」，不過，美國關稅戰開打後，中國國務院新聞辦公室3月4日發布「中國的芬太尼類物質管控」白皮書，強調保障合理用藥與嚴格管制雙管齊下，依法嚴厲打擊芬太尼類物質犯罪，「嚴格芬太尼類物質前體管控，加快推進科技手段研發應用，多措並舉提升整體管控效能，推進芬太尼類物質全球共治」。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1140624