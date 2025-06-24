新台幣升值 前4月外幣保單占新契約保費比例7年新低

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（中央社記者蘇思云台北24日電）金管會統計顯示，今年前4月外幣保單新契約保費收入占整體新契約保費收入比例36.24%，創7年來新低。金管會官員說明，可能跟新台幣保單商品多元，拉高新台幣保單比重、壽險公司銷售策略、新台幣強勢升值影響外幣保單銷售有關。

金管會今天公布壽險業截至今年4月底外幣保險商品新契約保費收入約新台幣1249.45億元，其中投資型保險折合約新台幣192.68億元、占比約15%，傳統型保險折合約新台幣1056.77億元、占比約85%。

金管會保險局主秘古坤榮在例行記者會上指出，觀察民國108年到114年前4月狀況，外幣保單新契約保費收入占整體新契約保費收入比例分別為39.79%、51.4%、55.75%、61.59%、42.13%、40.19%與36.24%，今年前4月占比36.24%確實較低，可能跟新台幣計價商品多元，拉高新台幣保單比重、壽險公司銷售策略、新台幣強勢升值影響外幣保單銷售有關。

新台幣4月累計升值幅度1.165元，升幅達3.64%，外界關切新台幣升值影響，金管會官員說明，主要有2力道拉鋸，新台幣升值、等同買美元保單成本較低，但也有人可能認為新台幣不斷升值，未來買保單會更便宜。新台幣4月匯率呈升值，但可以看到4月美元保險商品銷售都較3月衰減，因此仍要持續觀察。

展望未來走勢，古坤榮表示，可能跟利率變化、匯率走勢、市場預期、壽險公司銷售策略調整有關。

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如果進一步觀察美元保險商品，投資型保單今年前4月新契約保費收入為5.36億美元，年成長36%，不過美元投資型保單4月新契約保費收入約1億美元，較3月的1.65億美元呈現下降。古坤榮指出，可能因4月國際政治經濟局勢變化劇烈，美國關稅政策引發全球金融市場波動，民眾對資產配置趨於保守，影響保單銷售。

至於美元傳統型保單今年前4月新契約保費收入為31.83億美元，年成長24%。古坤榮解釋，可能跟今年初壽險業者推出美元利變型保單、分紅保單，促成美元傳統型保單買氣有關，但觀察月變化，受到政經局勢變化劇烈，4月單月美元傳統型保單新契約保費收入6.6億美元，也較3月的7.78億美元呈現下降。（編輯：林家嫻）1140624