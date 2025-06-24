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日暢銷書作家三浦紫苑 散文集捕捉日常之美

2025/6/24 17:25（6/24 17:38 更新）
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作家三浦紫苑最新散文集「不小心就喜歡上了！」以細膩獨特的視角捕捉日常之美，中文版近期出版。（新經典文化提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年6月24日
作家三浦紫苑最新散文集「不小心就喜歡上了！」以細膩獨特的視角捕捉日常之美，中文版近期出版。（新經典文化提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年6月24日
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（中央社記者邱祖胤台北24日電）以「哪啊哪啊～神去村」、「編舟記」等書享譽日本文壇的暢銷書作家三浦紫苑，最新散文集「不小心就喜歡上了！」以細膩獨特的視角捕捉日常之美，中文版近期出版。

根據新經典文化發布新聞稿，新書集結她自2012年至2023年在各大媒體發表的92篇作品，從她對鞋子、指甲彩繪、寶塚劇團以及所有閃亮事物的熱愛，都是她關注的焦點。

書中可見三浦紫苑與植物及小動物們展開「生死保衛戰」，看她如何與入侵陽台的蛞蝓和螞蟻鬥智鬥勇，甚至為了守護心愛的草莓而與烏鴉「鬥法」。

此外，三浦紫苑會以衣物顏色漸層的方式晾曬衣服，讓陽台隨風搖擺的模樣宛如裝飾軍艦的旗幟，美麗絕倫。她也坦承自己有著「戒不掉的買書癖」，將堆積如山的未讀書籍視為對未來充滿希望的象徵。

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三浦紫苑也在書中展現她深厚的「讀書癖」，深入探討她心愛的文學經典。她將夏目漱石比喻成「傲嬌之王」，起因是她重讀夏目漱石的作品後，深感他「看似冷酷，實則洋溢著對他人的親愛之情」。

她從太宰治的「津輕」看出太宰治可愛與羞赧的個性，對他計劃扮裝（cosplay）成喜愛的戲劇角色深感共鳴；三浦紫苑也一邊泡澡一邊重讀品味「源氏物語」，讚嘆書中故事收尾極有餘韻。（編輯：李亨山）1140624

#日本
#三浦紫苑
不小心就喜歡上了！
不小心就喜歡上了！
  • 作者｜三浦紫苑
  • 譯者｜王華懋
  • 出版社｜新經典文化
  • 出版日期｜2025/06/25
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