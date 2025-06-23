三浦紫苑喜感滿點的日常 一不小心就喜歡上了【書摘】

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（中央社網站）「不管我們再怎麼努力，都注定無法住在漂亮的家裡嗎？」朋友嘆氣道。「雖然很令人難過，不過確實是這樣。妳想想，看到被漫畫和衣服堆滿的房間，妳會有什麼感覺？」我問。「『天哪，這也太讚了吧！』我會覺得好興奮、好快樂，超幸福的！」

這是日本作家三浦紫苑跟朋友的對話，幫朋友找房子時順便檢視了自己的「阿宅」類別——身為漫畫宅、衣服宅，就算再怎麼嚮往漂亮的住家，也沒辦法變身「漂亮房子宅」。

以《哪啊哪啊神去村》、《真幌站前多田便利軒》等作品聞名的三浦紫苑，熱愛鞋子、指甲彩繪、寶塚，以及所有閃閃發亮的事物；在小說、漫畫及衣服堆中悠哉度日，這輩子注定住不了整潔乾淨的房子；和山上工作的大叔們把酒高歌，再被情緒高亢的民宿老闆嚇破膽……。她的日常生活有夠熱鬧，到哪裡都有趣事，看什麼都是美景，新書《不小心就喜歡上了！》連碎唸都充滿三浦紫苑獨特喜感，讀著讀著一不小心就笑出來。中央社取得授權，與您分享有趣內容。

嚮往漂亮住家

獨居的朋友要搬家，我也幫忙找房子。說是「幫忙」，其實頂多就是問問朋友大致的預算和條件，睡前用手機滑滑房仲網站，瀏覽一下而已。

但朋友（女）提出的「住家條件」，教人摸不清是寬鬆還是嚴格。

「離車站越近越好吧？」我問。

「近一點當然好，但遠一點也沒關係。」

回答模稜兩可。相反地，朋友傳來「這裡怎麼樣？」的物件資訊，打開來一看，是面對視野很差的狹小巷弄的公寓一樓，仔細一看，玻璃窗還用膠帶貼補裂痕。

「當然不行！為了安全起見，最好挑二樓以上的住處，而且雖然房仲應該是為了追求時效而匆匆上傳照片，但至少也先把玻璃窗換一下吧！」

「可是妳看，有好多收納空間！（開心）」

沒錯，朋友對屋齡、車站距離和安全都毫不在意，唯獨對「收納」展現出異常的執著。就算我傳了有兩個大壁櫥的房屋資訊過去，她仍猶豫再三：「這樣收納可能不太夠。」

因為朋友熱愛漫畫和衣服，擁有大量的這些物品，至於有多大量，三坪大的房間牆面全被頂天立地的書架填滿，整片地板也都堆滿了高及腰部的漫畫，這些還不是全部。我沒看過朋友的衣櫃，不清楚她有多少衣服，但她很會打扮，總是穿著款式特別的衣服亮相，所以我猜情況也差不多。

或許會有人覺得這脫離常軌，但所謂的「宅（譯註：這裡的「宅」指的是日文「御宅族」的原義，熱愛某些特定流行文化的族群。）」多半就是這麼回事。漫畫部分，我的慘狀也跟朋友不遑多讓，所以撕破嘴也不能說：「趁搬家丟掉一些吧！」

總之朋友的尋屋之旅困難重重，她似乎漸漸找累了，埋怨說：「有時候看居家雜誌還是居家收納術的YouTube影片，真的會很火大。居然說什麼『我的書都放在這個抽屉裡』！」

「抽屜怎麼可能放得下全部的書！」

「就是說嘛！衣服也是，什麼『上衣主要就這5件輪著穿』！」

「我冬天就想穿毛絨絨的衣服！今年冬天也是，毛絨絨的居家服衣櫃裡放不下，只好折起來放在沙發上。省了拿進拿出的麻煩，反而更方便！」

「就是說啊！可是這個樣子，永遠都沒辦法有個漂亮的家……」

「不要再看什麼居家雜誌跟收納影片了。」我忠告說，「確實，東西少，住處會比較清爽，生活起來似乎也比較方便，所以我這只是輸不起的逞強話，可是換個觀點，那就像是狄更斯或杜斯妥也夫斯基的小說裡會出現的房間。」

「啊，妳是說只有一套桌椅跟一張床的那種窮酸房間。」

「沒錯，跟房裡出沒的老鼠分享臭酸麵包的那種。」

「完全不一樣好嗎！漂亮的家裡才不會有老鼠！」

「嗯，是完全不一樣啦，但如果不這樣想，我無法維持內心的平靜。就我認為，住在漂亮家裡的人，是『漂亮住家宅』。同樣都是宅，但跟我們的流派不同，他們非把家裡收拾得井井有條才會感到安心；相對地，我們是『漫畫宅』和『衣服宅』，必須不斷蒐集漫畫和衣服，否則就會渾身不對勁。他們和我們同為阿宅，尊重彼此的信念，但各別屬於絕對不可能交集、合體的流派啊！」

「真是太令人遺憾了。」朋友嘆氣說，「我們不管再怎麼努力，都注定無法住在漂亮的家裡嗎？」

「雖然很令人難過，不過就是這樣。妳想想，看到堆滿漫畫和衣服的房間，妳會有什麼感覺？」

「『天哪，太讚了吧！』我會覺得好興奮、好快樂，超幸福的！」

「就是說吧？這才是適合我們的家。」

「紫苑，接下來我也會繼續尋找像倉庫一樣有一堆收納的房子，妳要幫我。只要有大量的收納空間，就算是得跟老鼠分享臭酸麵包的陰暗房間也無所謂。」

「收到！」

當然，我也具備認為清爽漂亮、沒有老鼠的家「好美，好棒」的感性。但美與幸福，不一定任何時候都能共存。對於朋友和我，「即使（住家）不美也很幸福」是有可能的事，而且人的心靈與價值觀十分奇妙且多元，這次的事，讓我對此深有感悟。

補記：在找房子這件事上，最後我完全沒派上用場。因為找到一半，我就開始沉迷於尋找「名稱有趣的大樓和公寓」。不好在這裡具名說出來，只能舉虛構的例子，比方像是「龜皇宮公寓」這類的大樓名稱。

我把「龜皇宮公寓」的資訊分享給朋友，朋友做為回報，傳來「房仲說的有名的鬧鬼公寓」情報。她說：「雖然很破，可是房租很便宜，離車站近，而且收納很多，要不要去看屋呢？」我全力阻止了她。被收納拐去跟幽靈同居，根本就是瘋了。房仲特地警告有鬼的物件，就算沒有靈異體質，一般也會敬而遠之吧！

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就像這樣，雖然中間脫線，但朋友繼續找房子，順利搬到了沒有前住戶（靈）賴著不走的新居。但是都過了半年，似乎還沒搬完家，大半漫畫好像還堆在出租迷你倉儲裡。

「我覺得還是得另外租個房間放漫畫才行。」朋友這麼說。看來世上沒有收納足以讓她滿意的房子。幽靈加收納，還是和平的生活？東京沙漠的選項實在太極端了。（書摘由新經典文化提供；編輯：林湘芸）1140623