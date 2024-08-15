三浦紫苑「當墨光閃耀」 書法家相遇文案高手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北15日電）曾獲直木獎的日本中生代作家三浦紫苑新作「當墨光閃耀」刻畫書法家與文案高手合作、擦出火花的美麗相遇，中文版近期發行。

三浦紫苑作品被多次改編成電影，以探索祖父林業工作的職人小說「哪啊哪啊神去村」在日本掀起話題，刻畫字典編輯浩瀚工程的「編舟記」更大賣146萬冊。

根據新經典文化發布新聞稿，三浦紫苑「當墨光閃耀」創造著迷文字的人與才華橫溢書法家，分別為工作認真、個性拘謹飯店經理「續力」，為公務拜訪寫得一手好字，卻沒構思文案文采的帥氣書法家「遠田薰」而結緣。

三浦紫苑在書中描述：「這是在黑與白、直線與曲線之間展開的奇妙宇宙。不論經過多麼長久的時間，淌流的墨光依然鮮明黝黑，靈動搖曳，自由奔放……」

三浦紫苑在書末寫道：「哪一天即使人類滅亡了，當外星人挖掘出被沙子埋沒的紙張或石碑碎片，應該還是可以感受到那上面封印了各式各樣動植物、曾經存在的風景，以及人們的心情。即使無法解讀上面的文字，只能當成普通的花紋，感染力也絲毫不減」。

根據新聞稿，「當墨光閃耀」源自新潮社與有聲書平台Amazon Audible共同企劃，在日本發行時先發行有聲版本，之後再推小說版。台灣版也將推中文有聲書，將與聲音導演專業團隊「意妍堂」合作，邀動畫「鬼滅之刃」中文配音聲優陳彥鈞擔任聲音主播。

三浦紫苑1976年生於東京，早稻田大學文學院畢業， 2000年首部長篇小說「女大生求職奮鬥記」書寫親身經歷，嶄露頭角，2006年以作品「真幌站前多田便利屋」獲直木獎，之後多次入圍本屋大賞。（編輯：李明宗）1130815