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美國關稅衝擊消費信心 5月零售業營收年減1.6%連2黑

2025/6/24 20:03（6/24 20:21 更新）
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零售業表現低於預期，主因為美國關稅政策不確定。圖為台北寧夏夜市。（中央社檔案照片）
零售業表現低於預期，主因為美國關稅政策不確定。圖為台北寧夏夜市。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北24日電）5月零售業營業額新台幣3949億元，年減1.6%，其中5月汽機車業營業額年減18%。經濟部表示，美國關稅政策衝擊消費信心，若扣除汽機車零售業，5月零售業營業額年增2.8%，基本消費動能仍在，今年上半年零售業表現估可維持平穩。

經濟部今天發布5月批發、零售及餐飲業營業額統計，5月零售業營業額3949億元，年減1.6%，連2個月負成長，累計今年前5月零售業營業額為1兆9744億元，為歷年同期新高，年增0.1%。

經濟部統計處代理處長黃偉傑表示，零售業表現低於預期，主因為美國關稅政策不確定，影響匯率和股市等金融市場，衝擊消費者信心，尤其是對汽車、珠寶鐘錶等高單價產品，民眾對耐久財的消費也較為謹慎。

觀察5月汽機車業營業額為699億元，年減18%，排除去年2月季節因素影響，衰退幅度寫近4年來新低。黃偉傑表示，美國關稅政策影響消費信心，車廠往年會在民俗月前舉辦夏季競賽，但今年觀察許多車廠延期至7月辦理，部分廠商將在6、7月推出新車，皆為利多因素。

黃偉傑指出，若扣除汽機車零售業，零售業營業額年增2.8%，代表基本消費動能仍在。綜合商品零售業營業額1306億元，年增6.4%，其中百貨公司受惠端午連假來客數增加，新商場與櫃位陸續加入營運，以及業者擴大母親節檔期回饋力道，年增3.5%。

黃偉傑表示，今年端午節落點較去年提早，以及業者展店、推出多元行銷活動刺激買氣，以及新商場加入營運，5月便利商店營業額年增7.3%、食品、飲料及菸草零售業年增9.4%、量販店年增11.5%、超級市場年增8.6%。

5月餐飲業營業額902億元，創歷年同期新高，年增6.5%；累計今年前5月營業額4459億元，年增4.0%。黃偉傑表示，餐飲業者切入會員經濟，以及夏季新品推出，吸引買氣，也有宴會型餐廳反應5月休假日及好日子比較多，帶動用餐人潮成長。

5月批發業營業額1兆1409億元，創歷年同期新高，年增5.8%，累計今年前5月批發業營業額5兆7011億元，年增10%。

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黃偉傑表示，批發業雖然成長，但表現不如預期，反映拉貨潮趨緩，下游廠商動態調整存貨，加上關稅不確定很高、新台幣匯率與去年同期相比升值7%，這些因素都影響批發業表現。

6月批發營業額預估介於1兆1311億到1兆1628億元，年增6.9%到9.9%；零售營業額預估介於3876億元至3997億元，介於年減3.4%至0.4%區間；餐飲營業額預估介於880到907億元，年增1.2%到4.2%。（編輯：張均懋）1140624

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