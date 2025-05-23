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股市震盪和台中百貨氣爆衝擊 4月零售業營業額翻黑

2025/5/23 18:59
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（中央社記者劉千綾台北23日電）經濟部今天公布4月內需消費營業額，受全球股市因美國關稅衝擊和台中新光三越2月氣爆影響，零售業營業額翻黑、年減0.6%，其中百貨公司營收已連續3個月負成長，雖然北部新商場開幕有助抵銷減幅，但長期而言，整體百貨公司營業額恐受壓抑。

經濟部統計處今天公布4月零售及餐飲業營業額統計，4月零售業營業額新台幣3849億元，雖為同期次高，但轉為負成長、年減0.6%；累計前4月營業額1兆5795億元，金額創歷年同期新高，年增0.5%。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，除了出國人潮持續增加，4月美國總統川普宣布對等關稅政策，全球股市震盪劇烈，影響部分民眾對高單價產品消費，尤其對耐久財消費意願降低，進而拉低內需動能。

觀察占比最大的綜合商品零售業，4月營業額1256億元，創同期新高，年增2.5%，不過受新光三越百貨台中中港店2月氣爆傷亡事件影響，4月百貨公司營業額365億元，較去年同期減少3%。

黃偉傑表示，零售業表現仍不佳，尤其是百貨公司營業額年減率仍很大，百貨公司主要吸客來源為美食街，但新光三越台中中港店的第二賣場缺乏美食街的吸客效應，估計將長期壓抑整體百貨公司營業額表現。

此外，受惠業者積極展店及配合節慶推出多元行銷活動刺激買氣，食品、飲料及菸草零售業年增10.6%、超級市場年增7.4%、便利商店年增4.1%、量販店年增6.3%、電子購物及郵購業年增2.6%，抵銷零售業部分減幅。

餐飲業方面，黃偉傑表示，4月餐飲業營業額815億元，創歷年同期最佳表現，年增2.0%；累計前4月營業額為3557億元，亦為同期新高，年增3.4%。

黃偉傑表示，餐館及飲料店受惠多品牌展店效益挹注，推出聯名新品及促銷優惠吸引來客數，分別年增0.5%及6.3%；外燴及團膳承包業則因航空餐點需求續呈活絡，年增10.5%。

新興科技應用加速拓展，以及美國高額對等關稅暫緩、拉貨潮效應加持下，4月批發業營業額1兆2325億元，年增16.1%；累計今年前4月營業額4兆5602億元，年增11.1%。其中機械器具批發業年增36.3%、布疋及服飾品批發業年增8.0%，食品、飲料及菸草批發業年增3.2%。

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展望5月表現，黃偉傑表示，受惠AI、高效能運算等新興科技應用商機，預期批發業營業額持續成長；零售業及餐飲業進入母親節、端午節採購送禮及聚餐旺季，加上天候轉熱推升消暑商品需求，但因去年同期基期偏高，預期營業額年增幅度將相對平緩。

統計處預估，5月批發營業額預估介於1兆1971億到1兆2295億元，年增11%到14%；零售營業額預估3973億元至4094億元，介於年減1%至年增2%區間；餐飲營業額預估862到888億，年增1.8%到4.8%。（編輯：張均懋）1140523

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