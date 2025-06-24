金曲新人獎 鄭雙雙喊話孕肚 姑慕．巴紹要帶部落來

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（中央社記者陳怡璇台北24日電）6名入圍金曲36最佳新人獎的歌手今在金曲音樂節登場；懷孕的鄭雙雙表示跟寶寶喊話典禮當天要乖一點「一起快樂Party」；姑慕．巴紹說要把整個部落都帶上紅毯。

「2025GMA金曲國際音樂節」今開幕，今年首次安排金曲獎最佳新人獎入圍者，包括鄭雙雙、張淦勛、someshiit 山姆、JUD 陳泳希、姑慕．巴紹、Andr等6名歌手現場演出。

鄭雙雙懷孕7個多月，她開心表示：「第一次入圍金曲獎，其實心情真的很緊張，特別是這次還要帶著寶寶一起參加。」到時候會是一家3口走紅毯。

姑慕．巴紹則笑說走紅毯的時候要把整個部落都帶來，到時候不會正常走路，「可能是一個小小的豐年祭」，給大家「輕豐收」的感覺。

Andr說最怕跌倒，身為學長的持修則打趣：「跌倒就會有流量」持修送的神奇寶貝卡，現在一直放在吉他袋裡當作幸運符。

張淦勛表示，紅毯上會穿自己的衣服「但那件衣服還在日本，希望我穿得到」，如果來不及送到，照平常風格也很酷。

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someshiit 山姆表示為了紅毯特別找了造型師；也因為若最佳新人獲獎後就要演出，他透露準備表演時有點喪氣，因為也不一定會上台，「但活著就是為那一點可能性去拚」。

JUD 陳泳希說，愛犬之前激動時不小心抓傷她，疤痕就是幸運物，預告紅毯造型會很辣，「我會自己走，獨自美麗」。（編輯：李亨山）1140624

賽德克族音樂人Kumu Basaw姑慕．巴紹（圖）24日在台北出席記者會，她今年以族語專輯作品入圍最佳新人等多項大獎，開心分享入圍心情。中央社記者王飛華攝 114年6月24日

第36屆金曲獎將在28日揭曉各大獎項得主，最佳新人獎入圍者Andr（左起）、姑慕．巴紹、JUD陳泳希、someshiit 山姆、張淦勛及鄭雙雙在台北齊聚，分享入圍喜悅。中央社記者王飛華攝 114年6月24日

第36屆金曲獎最佳新人獎入圍者24日受邀齊聚，接受媒體訪問分享心情；以「當我不敢說」角逐本屆最佳新人的JUD陳泳希（圖）盛裝出席。中央社記者王飛華攝 114年6月24日

第36屆金曲獎28日將盛大頒獎，今年最佳新人獎入圍者包含排灣族歌手張淦勛（Giyu Tjuljaviya），他的專輯「雲就要翻過山」同時入圍多個獎項，24日在台北現身受訪。中央社記者王飛華攝 114年6月24日

第36屆金曲獎頒獎典禮28日即將登場，饒舌新聲someshiit 山姆（圖）入圍一生只有一次機會的最佳新人獎，24日在台北出席記者會受訪分享入圍心情。中央社記者王飛華攝 114年6月24日