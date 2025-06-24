金曲新人獎 鄭雙雙喊話孕肚 姑慕．巴紹要帶部落來
2025/6/24 21:11（6/24 21:51 更新）
（中央社記者陳怡璇台北24日電）6名入圍金曲36最佳新人獎的歌手今在金曲音樂節登場；懷孕的鄭雙雙表示跟寶寶喊話典禮當天要乖一點「一起快樂Party」；姑慕．巴紹說要把整個部落都帶上紅毯。
「2025GMA金曲國際音樂節」今開幕，今年首次安排金曲獎最佳新人獎入圍者，包括鄭雙雙、張淦勛、someshiit 山姆、JUD 陳泳希、姑慕．巴紹、Andr等6名歌手現場演出。
鄭雙雙懷孕7個多月，她開心表示：「第一次入圍金曲獎，其實心情真的很緊張，特別是這次還要帶著寶寶一起參加。」到時候會是一家3口走紅毯。
姑慕．巴紹則笑說走紅毯的時候要把整個部落都帶來，到時候不會正常走路，「可能是一個小小的豐年祭」，給大家「輕豐收」的感覺。
Andr說最怕跌倒，身為學長的持修則打趣：「跌倒就會有流量」持修送的神奇寶貝卡，現在一直放在吉他袋裡當作幸運符。
張淦勛表示，紅毯上會穿自己的衣服「但那件衣服還在日本，希望我穿得到」，如果來不及送到，照平常風格也很酷。
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someshiit 山姆表示為了紅毯特別找了造型師；也因為若最佳新人獲獎後就要演出，他透露準備表演時有點喪氣，因為也不一定會上台，「但活著就是為那一點可能性去拚」。
JUD 陳泳希說，愛犬之前激動時不小心抓傷她，疤痕就是幸運物，預告紅毯造型會很辣，「我會自己走，獨自美麗」。（編輯：李亨山）1140624
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