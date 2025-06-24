台灣大健康展示中心啟用 搶攻馬來西亞等東協市場

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（中央社記者劉千綾台北24日電）為提升台灣大健康產業國際能見度，外貿協會表示，受經濟部國際貿易署委託，於馬來西亞吉隆坡設立「台灣大健康展示中心」，提供一站式服務，搭配常設展示、市場分析和買主開發等，協助拓展東協市場，吸引宏碁智醫、福機裝、安耐視科技等進駐企業。

台灣大健康展示中心今天舉行揭牌儀式，貿協秘書長王熙蒙表示，馬來西亞有相當規模的華人市場，與台灣有很深的連結，雙方長期維持緊密的貿易往來、互惠投資關係，並在文化交流與區域發展方面互動密切，設立台灣大健康展示中心有助於促進台馬企業合作，攜手布局東協與其他第三地市場。

馬來西亞醫療器材製造商協會表示，台灣大健康展示中心的設立，不僅展現台馬雙方在健康產業領域的高度互信與合作潛力，更提供馬來西亞引進國際優質醫療科技與創新產品的絕佳平台。展示中心所呈現的解決方案多元，涵蓋AI輔助診斷、攜帶型骨質密度分析儀、UVC LED消毒模組等。

貿協表示，台灣大健康展示中心的設立契合經濟部「境外關內」政策，整合AI、醫療科技與人才資源，推動台灣成為可信賴的全球大健康夥伴。進駐企業展品亮點包括宏碁智醫的AI輔助系統VeriSee DR，協助快速判讀糖尿病視網膜病變；福機裝採用諾貝爾獎UVC LED技術，結合自研除菌晶片，能有效抑制新冠病毒。

此外，安耐視科技的影像式喉頭鏡提供即時高解析影像，提升插管與急救安全；中國醫藥大學附設醫院的VR針灸教學系統，結合虛擬實境與中醫教育，全面展現台灣健康產業的多元技術與整合能力。

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貿協表示，展示中心聘請專案經理，提供一站式服務，搭配常設展示、市場分析、買主開發、宣傳推廣與專業團隊執行等功能，協助台灣企業精準掌握馬國市場動態，強化品牌曝光與優勢競爭力。

馬來西亞台北經濟文化辦事處經濟組組長章遠智表示，馬來西亞健康意識持續提升，具備醫療觀光優勢與政策支持，為台灣拓展東協市場的重要據點。馬來西亞95%的醫療器材需仰賴進口，雙方產業高度互補。（編輯：張均懋）1140624