星廚之戰開錄 陳庭妮胡宇威回家不談料理

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（中央社記者洪素津台北24日電）夫妻檔胡宇威和陳庭妮參加實境秀「星廚之戰」，陳庭妮笑說，「我有信心不會被胡宇威打敗，就各憑本事，靠自己能力走到那裡」；兩人也協議，回家不會討論彼此的料理。

料理組隊競賽實境節目「星廚之戰」，結合「台灣在地元素」與「國際精緻料理」雙重特色，透過全台海選出的10位頂尖料理職人，搭配10位風格各異的明星廚助組成戰隊，呈現主廚與明星間的協作過程，打造結合娛樂性、競爭性與美食文化的新型態實境綜藝。

「星廚之戰」今天在台中中台灣影視基地盛大舉辦開錄記者會，台中市副市長鄭照新、新聞局局長欒治誼及影視發展基金會執行長張婉榆也親臨現場，致贈台中名產給主持人鍾欣凌及首席評審，祝福節目錄影順利。

節目專屬的超大型攝影棚場景首度曝光，鍾欣凌帶領明星廚助白潤音、安心亞、李玉璽、林予晞、胡宇威、姚淳耀、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸、懷秋登場，這些跨界明星將與廚神們一同面對各項挑戰，擦出令人期待的火花。

有趣的是，胡宇威和陳庭妮夫妻檔一起參加料理競賽節目。胡宇威表示，一起參加很開心，實境秀是很真實的，沒有要開玩笑；陳庭妮則表示，會努力不要被打敗，「我有信心不會被胡宇威打敗」。夫妻倆在比賽期間也達成協議，回家絕對不會討論彼此的料理。

鍾欣凌擔任節目主持人，她說最看好蔡詩芸，「她一副就是沒在怕，膽大心細」。一旁的蔡詩芸笑說：「我會自己在家裡煮一下，大家都說我是有距離感的『必取』臉，所以我靠做菜拉近距離」。

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至於最不看好誰，鍾欣凌笑說，最不看好李玉璽，「因為他只會撒蔥花；不過，林予晞最讓我擔心，因為她對自己要求很高，我怕她壓力太大」。

懷秋的媽媽開韓式料理餐廳，懷秋表示，會努力學習烹飪，用一個學習的態度，「媽媽在家裡做菜，我其實幫不上什麼忙，所以這次我要穿媽媽的鞋子體驗一下，可是我來參加節目沒有跟媽媽請教」。（編輯：吳素柔）1140624