枕邊人施暴占5成 台大研究：平均4.2年才通報

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（中央社記者沈佩瑤台北24日電）家暴案約5成是枕邊人施暴，近20年來，通報雖從4萬多件增為8萬多件，但台大團隊研究發現，平均4.2年才通報，且女性在通報後2年內，就業率平均下降1.8%，影響長達4年。

家庭暴力通報案件數逐年成長，衛生福利部統計，自民國109年14萬9198件，至113年已增加到17萬9107件，其中以親密關係暴力為大宗，約占總通報案件數5成，且被害人仍以女性為主、約占7成。

今年適逢「家庭暴力防治法」上路27年，衛福部保護服務司司長張秀鴛今天上午在家暴防治記者會指出，每當發生家暴案件，被害者心理往往很多疑問，比方說「離家後，沒有收入怎麼生活？」、「我好害怕，不知道怎麼走出這段關係？」

由於親密關係暴力因兩造關係特殊、具隱秘性，張秀鴛表示，牽涉到情感糾葛、財務糾紛、子女監護與照顧等議題，若未及早介入，暴力只會持續加劇；94年起至113年期間，通報案從4萬659件增加到8萬5201件，顯見通報意識與求助意願已有所提升。

現代婦女教育基金會個案管理處長何雨威分享，陪伴北部1名40、50多歲女性，花了7年才從家暴婚姻走向自立生活的過程。這名個案在先生失業後，獨自承擔家計、家務與育兒責任，卻長期遭受對方的肢體、言語及經濟暴力，舉凡返家口罩髒了、桌上水漬沒擦乾等都是引爆點。

個案原本因傳統觀念，認為身為妻子應忍耐、和家庭共度難關，就算曾被不同體系通報家暴多達12次，卻持續拒絕接受任何服務介入長達2年時間；直到成了「目睹兒」的大兒子出現「不對勁」，開始在聯絡簿寫下「希望父親去死」詛咒語句等，讓個案最終下定決心接受服務並離婚。

台灣大學經濟學系教授林明仁團隊運用健保署等大數據分析發現，親密關係的受暴者，從暴力發生至對外通報，平均要花4.2年；在通報後5年，平均每年節省健保點數500點，包括憂鬱症門診、非憂鬱症門診支出等，以112年通報8萬1399件為例，1年多節省約4000萬點。

通報來源不同，受暴者樣貌也不同，林明仁指出，透過警察通報者（55.5%），通常年紀較大、教育程度較低、經濟條件較差，且較少有12歲以下的小孩；透過醫院通報者（37.5%），多為教育程度較高、社經地位較佳的白領階層，其施暴者的平均收入較高；其餘則為透過113通報者。

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親密關係暴力也會影響受暴者的勞動參與率，林明仁說，25到55歲族群的勞參率約50%，女性受親密關係暴力（IPV）後，2年內的就業率下降1.8%，男性受影響相對較小。

國立暨南國際大學社會政策與社會工作學系特聘教授、家庭暴力研究中心主任王珮玲說，通報率增加反而是「好的現象」，她建議應鼓勵企業建立反親密關係暴力文化、親密關係暴力防治納入職業安全訓練課程、發展職場安全回應程序、發展企業中家暴被害人支持性方案，如紐西蘭法令給予受暴者10天有薪假。（編輯：吳素柔）1140624