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首頁 / 政治

林昶佐淚憶父親家暴陰影 因妻罹病棄選立委連任

2025/6/1 14:37（6/1 15:20 更新）
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前立委林昶佐將出任駐芬蘭代表，近日他接受節目專訪，觸動內心的脆弱，提到走進重金屬音樂的原因之一，就是要宣洩父親家暴帶給他的壓抑，身上刺青也是用來遮掩當時留下的傷口。（三立提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月1日
前立委林昶佐將出任駐芬蘭代表，近日他接受節目專訪，觸動內心的脆弱，提到走進重金屬音樂的原因之一，就是要宣洩父親家暴帶給他的壓抑，身上刺青也是用來遮掩當時留下的傷口。（三立提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月1日
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（中央社記者洪素津台北1日電）前立委林昶佐將接任駐芬蘭代表，近日他在節目上表示，這是「想不到的人生劇本，太奇特的緣分」。談到家人話題，他淚憶被父親家暴，「刺青是為了遮掩傷口」；因為太太罹患腦部罕病，而放棄競選立委連任。

林昶佐接受鄭弘儀所主持的「話時代人物」節目專訪，對於他將派駐芬蘭，近期引發外界討論。林昶佐表示，擔任閃靈樂團主唱的年代，與芬蘭就連結緊密，「閃靈在世界搖滾樂壇有一席之地，是台灣人跟芬蘭人拚出來的」，透露到芬蘭想要推動的第一件事，就是希望達成台灣和芬蘭盡快直航。

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談到家人話題，觸動林昶佐內心的脆弱，閃兵問題牽連出他的身心症，也重啟多年前被父親家暴的種種記憶。他提到走進重金屬音樂原因之一，就是要宣洩家暴帶給他的壓抑，身上刺青也是用來遮掩當時留下的傷口，雖然已選擇原諒父親，但掀開一幕幕往事，讓他幾乎泣不成聲。

傳聞林昶佐不競選立委連任是太太身體因素，林昶佐首度公開回應，太太患有腦部罕見疾病，醫生提醒要注意調養，「原本參選連任的文宣也都印好了，但我就覺得不用考慮3連霸了」。（編輯：張雅淨）1140601

#鄭弘儀
#林昶佐
#芬蘭
#閃靈樂團
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