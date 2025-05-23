紐時：芬蘭是重金屬樂之都 任命林昶佐恰如其分

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（中央社記者廖漢原紐約22日專電）「紐約時報」報導，芬蘭擁有全球人均比例最高的金屬樂團數，前立委與閃靈樂團主唱林昶佐在國際重金屬樂之都芬蘭具知名度，總統賴清德任命駐芬蘭代表是適當的決定。

紐約時報（New York Times）駐華盛頓記者李夫尼（Ephrat Livni）報導，全球搖滾樂迷通常不會對外交人事感到興奮，但台灣在19日任命被稱為「亞洲黑色安息日（Black Sabbath）」的閃靈樂團主唱林昶佐，擔任重金屬搖滾聖地，駐芬蘭的使節。

「黑色安息日」是英國資深重金屬樂團，主唱奧茲奧斯朋（Ozzy Osbourne）爆裂式唱腔與造型風靡萬千粉絲，家庭實境秀也曾創下高收視率。

紐約布魯克林金屬樂刊物Metal Injection在20日報導林昶佐任命案寫道，「如果要當斯堪地半島國家的大使，最好是金屬樂團的成員」。

台灣總統賴清德選擇閃靈創團成員與主唱林昶佐看來恰如其分，芬蘭擁有全球人均比例最高的金屬樂團數，樂迷常引用這個數據：每10萬公民有80個金屬樂團。林昶佐熱愛芬蘭，閃靈曾與芬蘭樂團在當地多個城市演出。

林昶佐19日貼文寫道，「與芬蘭音樂夥伴長期合作讓我對這個國家有特殊情感」。閃靈曾在芬蘭唱片公司Spinefarm旗下發行4張專輯。

外交部長林佳龍指出，林昶佐因人權工作與國際交流經驗而獲任，他在2016至2024年擔任立委，2010至2014年擔任國際特赦組織台灣分會長。

49歲的林昶佐，1995年使用台灣本地神祇意象，而非西方樂團慣用的異端或撒旦形象，創造了重金屬樂神話。2005年推出的專輯「賽德克巴萊（真正的人）」，2006年在美國發行，2007年於全球上市，閃靈獲得國際關注，並參與奧茲奧斯朋創設的奧茲嘉年華（Ozzfest）於24個美國城市巡演，並在歐洲多國演出。

閃靈用音樂與現場表演呼籲外界關注台灣的奮鬥。台灣是2300萬人透過民主自治的島嶼，距離中國大陸約100英里（約160公里），北京認為台灣是叛離的一省，並向他國施壓阻擋國際機構參與。

國際前鋒論壇報（International Herald Tribune）2007年報導，閃靈用重磅音樂和魔鬼彩繪面孔，吸引外界關注台灣遭聯合國排除在外。林昶佐當時在舞台向樂迷說明，聯合國認為代表世界所有國家，但台灣參與資格受限，所以台灣就像大家一樣代表地下世界。這讓歌迷陷入瘋狂。

林昶佐指出，擔任立委時期處理外交事務，經常深夜與國際人士就民主、人權與國安議題舉行線上會議，也與國際特赦組織芬蘭分支機構合作。部分反對黨議員質疑這項人事，認為他因焦慮症未服役未必適任。

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林昶佐就人事案聲明提到，台灣近年在經貿合作及其他領域上與芬蘭已有進展，會持續在穩固基礎上爭取芬蘭更堅定支持台灣。

從金屬樂領袖轉為政治人物，近年回歸創作，林昶佐推文最後用芬蘭語寫著「乾杯」（Kippis）！（編輯：楊昭彥）1140523