新北長輩受家暴案量增 多因家醜不外揚無聲受害

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（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北市府今天說，逾65歲老人受家暴案，6年間成長7成8；多為有毒品、或暴力等前科的晚輩或親密伴侶施暴，老人因「家醜不外揚」成為無聲的受害人，市府將強化自我保護意識。

新北市社會局家庭暴力暨性侵害防治中心今天在治安會報表示，通報65歲以上老人受家庭暴力案量逐年增加，從民國108年的1834件次，成長至113年的3276件次；6年來總案件量成長78.62%。

社會局分析，因社會人口結構高齡化、家庭型態改變，高齡者對長期照顧及經濟依賴的需求增加，也因此增加受虐的風險。

社會局統計近期暴力類型，高齡者遭晚輩親屬身心虐待、疏忽照顧、經濟控制等案件最多，其次是親密關係暴力。分析施暴者，普遍有毒品、詐欺、賭博或暴力犯罪等刑案紀錄。

家防中心認為，以往受限於「家醜不外揚」傳統觀念，或「擔心子女被關」等情感因素，長輩即使受家暴也不願求助，擔心講出去，老人會頓失依靠，或擔心被子女遺棄。

社會局指出，這些受暴老人會宣稱是自己意外受傷，婉拒社工和旁人的協助，甚至拒絕聲請保護令。但近年民眾及社區的防暴意識抬頭，也反映老人受虐通報案件逐年增長。

據了解，侯友宜在閉門會議中叮嚀，新北市長輩有78萬人，保護與關懷高齡者安養並防範遭家暴，是未來重點工作。他說，受暴者常礙於顏面不張揚，「不要因為老人說沒事，就輕忽了」。

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社會局說，暴力不會因隱忍而終止，雖老人不願或婉拒求助，使社工不易介入服務，但會結合里長、社區志工、鄰里、警察發揮「雞婆」的精神，建構自助互助的照顧網路，以利及時幫助無聲的被害人。

市警局說，員警獲悉疑有家暴案，應發揮責任通報，發現疏漏未通報者，將主動提醒通報。若疑似施暴者有前科紀錄且家庭經濟困頓，將關懷訪視與約制，提供受虐老人社會資源，預防長期受虐致生遺憾。（編輯：林恕暉）1140605