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塑膠廢棄物獲新生 大腸桿菌助攻化垃圾為止痛藥原料

2025/6/24 19:23（6/24 19:41 更新）
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示意圖。（圖取自Pexels圖庫）
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（中央社巴黎24日綜合外電報導）根據今天發布的1項新研究，科學家已找到方法，利用可能造成人們食物中毒的大腸桿菌（E.Coli），將塑膠廢棄物轉變為製造常見止痛藥「撲熱息痛」（paracetamol）的原料。

法新社報導，「撲熱息痛」（又稱乙醯胺酚）是世界上最常用的藥物之一，由化石燃料衍生物製成，通常透過亞洲承包商以低成本、高汙染方式製造，其生產方式可能加劇氣候變遷。

另一方面，世界正面臨日益嚴重的塑膠汙染危機。各國為達成減少塑膠廢棄物的國際條約，將於8月展開新一輪談判，預料屆時又將出現激烈角力。

來自英國的研究團隊試圖找出可以一石二鳥解決這2大問題的方式，結果他們找上第3種麻煩：大腸桿菌。

根據這篇發表在「自然化學」（Nature Chemistry）期刊，並由英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）部分贊助的研究，化學家利用1種衍生自PET塑膠的分子，在大腸桿菌菌株中引起化學反應。PET是隨處可見的塑膠瓶和許多塑膠製品的材料。

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這樣的化學反應會產生對胺基苯甲酸（PABA）。化學家再將大腸桿菌進行基因改造，以讓產生的PABA轉變為乙醯胺酚。

研究第一作者華勒斯（Stephen Wallace）透過聲明表示：「這項研究顯示，PET塑膠不再只是廢棄物或注定變成更多塑膠品的材料，而是可利用微生物將其轉變為有價值的新產品，包括具有療效的產品。」（譯者：張正芊/核稿：施施）1140624

#英國
#化石燃料
#塑膠
#大腸桿菌
A biocompatible Lossen rearrangement in Escherichia coli

刊登在「自然化學」期刊的研究：

A biocompatible Lossen rearrangement in Escherichia coli

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