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墾丁凱撒疑食品中毒案 屏縣衛生局命改善環境缺失

2025/6/24 17:12
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（中央社記者黃郁菁屏東縣24日電）墾丁凱撒大飯店疑食品中毒案，屏東縣衛生局調查發現熟食區天花板不潔等環境缺失，命限期改善，並已採檢釐清是否屬食品中毒。業者表示，若與飯店有關，依法負責。

新北市某公司員工旅遊，入住墾丁凱撒大飯店，昨天退房後，7人疑似食物中毒，抵達高雄後送醫，現均離院。

屏東縣衛生局表示，今天派員至涉嫌場所辦理行政調查，現場環境缺失事項為生熟食刀具未區隔、部分調味品分裝未標示品名及效期，已立即改善；此外，熟食區部分天花板不潔，要求業者限期改善。

衛生局指出，依據食品安全衛生管理法第41條規定，命業者今天暫停作業，進行環境清消後，始得對外供餐。另採集環境檢體4件及食餘檢體8件送驗，後續將依檢驗及疫調結果，綜判是否確屬食品中毒案件，並依食品安全衛生管理法處辦。截至目前，縣內並未再接獲醫院通報新增個案。

墾丁凱撒大飯店聲明稿表示，針對有團體旅客反映身體不適，飯店高度重視，已立即啟動內部檢視，並配合主管單位調查。該團體22日入住、23日退房，人數為22名大人及3名孩童，住宿期間於館內享用早餐與晚餐。飯店全面配合屏東縣衛生局進行調查，並提供相關用餐紀錄、進行環境與廚房人員等相關檢驗。

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墾丁凱撒大飯店表示，第一時間已與相關旅客聯繫了解狀況，並提供必要協助，後續也將持續追蹤旅客健康情況。若有旅客近期曾參與相關餐食，並有任何不適，盡速前往診所或醫院就醫，也可透過臉書（Facebook）粉專、電話聯繫飯店。

此外，墾丁凱撒大飯店說，若最終調查結果，證實與飯店有直接關聯，絕不逃避責任，依法依規負起應有責任。（編輯：吳素柔）1140624

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