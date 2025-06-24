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北捷遊憩首任董事長出爐 由黃清信不支薪兼任

2025/6/24 17:38（6/24 17:51 更新）
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台北大眾捷運公司與台北市政府共同投資成立「北捷遊憩事業股份有限公司」，23日經董事共同推選，由北捷總經理黃清信（前中）不支薪兼任首任董事長。（北捷公司提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年6月24日
台北大眾捷運公司與台北市政府共同投資成立「北捷遊憩事業股份有限公司」，23日經董事共同推選，由北捷總經理黃清信（前中）不支薪兼任首任董事長。（北捷公司提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年6月24日
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（中央社記者楊淑閔台北24日電）台北大眾捷運公司今天表示，其與台北市政府共同投資成立的「北捷遊憩事業股份有限公司」，昨天經董事共同推選北捷總經理黃清信擔任首任董事長，不額外支薪。

台北捷運公司發布新聞指出，北捷遊憩23日選出第一屆董事及監察人，依據「公司法」第208條規定，應由三分之二以上董事出席及出席董事過半數同意，互選一人為董事長，當天董事共同推選黃清信擔任首任董事長。

北捷說，黃清信隨後主持會議，期許北捷遊憩以積極活化場館空間、引進多元品牌、提升市府效益、豐富市民遊憩選擇，以及強化目標族群吸引力為經營目標。

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關於黃清信，北捷說明，他自交通大學運輸工程與管理學系及其研究所畢業，目前擔任北捷總經理一職；兼任北捷遊憩事業公司董事長，不額外支領薪資，將借重他在智慧轉型、數位營運及北捷的實務經驗，推動專屬營運模式與品牌特色，打造兼具娛樂、教育、互動及共享的多功能場域。

北捷公司說，為專注在軌道本業，參考JR東日本、近畿鐵道集團等國外鐵道業者作法，轉投資成立北捷遊憩，將遊憩生活事業版圖交由專業團隊營運，目前委託北捷遊憩經營台北小巨蛋、貓空纜車及台北市立兒童新樂園。（編輯：張銘坤）1140624

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黃清信
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