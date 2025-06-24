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防堵違規轉運 海關揪72件涉產地標示不實移送裁處

2025/6/24 19:01
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（中央社記者張璦台北24日電）為防堵中國產品透過台灣洗產地，規避美國高額對等關稅，財政部關務署今天表示，4大關區已成立強化違規轉運查核小組，4月1日至6月15日查核輸美貨物6962筆，查獲72件涉產地標示不實或未依規定標示案件，移送裁處，最高可處新台幣300萬元罰鍰。

財政部關務署違規轉運強查小組查核範圍，除一般出口（課稅區）以外，也包含保稅區（包含自貿港區）及轉口貨物。

為防堵中國出口貨品規避美國加徵關稅，繞經台灣，偽冒台灣製造後違規轉運「洗產地」至美國，導致損害台灣產業利益，財政部採事前預防、事中嚴查、事後嚴罰3道防線因應。

除3道防線外，財政部關務署所屬各關由關務長率隊，成立違規轉運強查小組，監控轄區出口美國貨物數量有無異常波動，鎖定轄內高風險廠商，執行強查行動，每週至少查核1次。

關務署副署長趙台安今天在例行記者會指出，強查小組自4月1日至6月15日止，查核輸美貨物6962筆，查獲72件涉違規轉運案、絕大多數是一般出口貨物，會移送經濟部貿易署依據「貿易法」裁處，最高可罰300萬元。

據統計，查獲產品包含電腦機殼、變壓器、塑膠製品、空氣壓縮機、風扇和燈具等。

趙台安表示，若是自由貿易港區事業違規轉運，4月開始海關已依「自由貿易港區設置管理條例」規定，直接處最高罰鍰30萬元；4月強化查核至今，抽查280筆自由貿易港區輸美貨物，均無涉違規情事。

由於自貿港區高度自治，「自由貿易港區設置管理條例」規定，違規轉運裁罰3萬元以上、30萬元以下罰鍰，外界認為應比照「貿易法」將最高裁罰金額拉高至300萬元。關務署說明，「自由貿易港區設置管理條例」主管機關為交通部，目前交通部在研議中。

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趙台安指出，配合經濟部公告，自今年5月7日起，輸往美國的台灣產製貨品，出口人應於申報出口報單時檢附「輸美國貨品原產地聲明書」，並於出口報單的「主管機關指定代號」欄填列「YT」（屬台灣產製者）；截至6月15日止，已檢核11.6萬筆紙本聲明書。

若查獲原產地聲明切結不實，該業者將以偽造文書移送司法機關。趙台安強調，業者應正確申報出口報單並依規定標示產地，以維護自身權益，避免遭受重罰。（編輯：張良知）1140624

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