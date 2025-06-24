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東彰快速道路飆車噪音頻傳 警方取締2307件

2025/6/24 17:48（6/24 18:26 更新）
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彰化警方於東彰道路強力執法，2025年1月迄今共舉發違規超速587件、闖紅燈487件等違規行為。圖為警方在東彰道路執法情形。（警方提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年6月24日
彰化警方於東彰道路強力執法，2025年1月迄今共舉發違規超速587件、闖紅燈487件等違規行為。圖為警方在東彰道路執法情形。（警方提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年6月24日
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（中央社記者吳哲豪彰化24日電）串聯花壇員林等鄉鎮的東彰道路，因路面筆直吸引民眾飆車甩尾，彰化警方強力執法，今年1月通車至今，舉發違規超速587件、闖紅燈487件等違規，共計取締違規2307件。

根據彰化縣政府網站資料，東彰道路是彰化縣第1條沿八卦山脈興建的東縱向快速道路，總長28.2公里，總經費投入高達新台幣88億元，起點為花壇鄉彰化東外環路與東彰北路一段路口，終點在二水鄉東彰南路一段與民生路口。

東彰道路因道路筆直，常吸引民眾在路面飆車甩尾，也有人駕駛改裝車在道路橫衝直撞，常有超速違規以及噪音等問題，彰化縣警察局會同彰化分局、員林分局以及交通警察隊等單位，強力執法。

彰縣警局發布新聞稿說明，東彰道路今年1月底通車至今，警方在東彰路與員集路口等9處地點設置攔查點，週五、週六及週日晚上10時至隔天凌晨4時部署優勢警力加強盤查可疑車輛，也在路段設置12處移動式測速照相地點，全天候執行超速取締工作，另設置移動式聲音照相科技執法設備，加強取締改裝車輛。

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縣警局統計，東彰道路今年1月底通車至今，移送公共危險罪1件、舉發違規超速587件、闖紅燈487件、違規改裝車體26件、使用註銷號牌19件、不依標誌、標線、號誌行駛842件、其他違規345件，共計取締違規2307件。

縣警察局表示，針對轄內聚眾從事危險駕駛行為案件，一定會嚴正執法，追查發起人，並將參與者一併以公共危險罪移送法辦，同時呼籲民眾踴躍報案。（編輯：龍柏安）1140624

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