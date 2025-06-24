緬甸叛軍：詐騙園區獲救逾200外籍人士仍滯留邊境

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（中央社仰光24日綜合外電報導）主導遣返工作的緬甸叛軍團體表示，自緬甸東部詐騙園區獲救的200多位外國公民仍滯留在緬甸境內、靠近泰國邊界的地區。

路透社報導，根據聯合國，犯罪集團多年來販運數十萬人至東南亞各地的詐騙園區，其中許多園區位於泰緬邊境一帶，這些人口販賣受害者被迫從事非法網路詐騙。

緬甸叛軍團體「克倫民族軍」（Karen National Army）宣稱，近幾個月自緬甸米瓦迪（Myawaddy）地區的詐騙園區救出大批外國公民後，已協助8000多人返國。克倫民族軍表示，他們目前仍收容216人，其中包括越南、中國、菲律賓及印尼公民。

克倫民族軍發言人奈孟紹（Naing Maung Zaw，音譯）今天告訴路透社：「我們向這些人提供食物和醫療用品。」

他說：「一些人甚至懷孕了，我們也提供她們醫療照護。」

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自今年2月以來，泰國停止向米瓦迪等5個緬甸邊境地區供應電力、網路和燃料，試圖打擊詐騙園區的活動。詐騙園區已成為日益嚴峻的區域安全憂患。

根據美國和平研究所（USIP），主要源自中國的犯罪集團經營多座這類詐騙園區，包括位於米瓦迪地區的詐騙園區。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1140624