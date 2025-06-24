杜絕外傭債留香港 港府擬修法設借貸上限

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（中央社記者張謙香港24日電）香港當局為了杜絕外籍家庭傭工債留香港的問題，計畫修改法令，設定外傭在港借貸的上限及還款所占收入比率。

香港財經事務及庫務局昨天公布，就加強規管持牌放債事宜諮詢民意，諮詢期至8月22日。

諮詢文件提到，要加大力度處理低收入人士過度借貸的問題，以及加強規管放債人批出的無抵押個人貸款。

諮詢文件建議，今後借款人每月收入港幣5000元（約新台幣2萬元）或以下的，其無抵押個人貸款累計上限不多於一個月收入；借款人每月收入5001至1萬元（約新台幣4萬元）的，其無抵押個人貸款累計上限不多於兩個月收入。

此外，借款人每月收入5000元的，還款占入息比率上限不超過35%；借款人每月收入5001至1萬元的，還款占入息比率上限不超過40%。

上述建議完全是為在港工作的外傭「訂造」。

事實上，港府在諮詢文件中提到，「我們留意到部分借款人在其僱傭合約即將完結時，向放債人進行大額借貸後失蹤，導致其僱主被放債人及其收數（追收拖欠款項）人士追債」

公開資料顯示，去年在港工作的外傭36.8萬人，占本地勞動人口的9.6%，主要來自菲律賓和印尼。

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近幾年來，外傭在港借貸的情況日益氾濫，當中不少外傭更在離港前刻意借貸，然後一走了之，留下債務。

一般而言，外傭借貸時，僱主會成為諮詢人。儘管諮詢人沒有為借貸人還債的義務，當借貸公司找不到欠款人，都會找上僱主還債。也因此，本地不少僱主曾遭受借貸公司滋擾，甚至恐嚇，成為本地民生一大問題。（編輯：周慧盈）1140624