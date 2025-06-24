曾心梅受公益啟發想出新歌 堅持每天運動與閱讀

（中央社記者陳怡璇台北24日電）超過10年沒發片的台語歌后曾心梅近期因公益活動激起想出新作品的心，透露對新歌已有想法，想結合新世代元素傳承台語之美；抗老秘訣是每天運動以及學習。

曾心梅今透過新聞稿分享，她無酬為宏恩社會福利慈善基金會的「喜願家園」擔任代言大使並拍攝宣導影片，受到導演伍宗德啟發，觸發了想再發新作品的心，她表示：「如果未來有機會發片，想做一張溫暖正向情感的歌曲，節奏輕快輕鬆，用溫暖的唱腔向過去曾經幫助過我表達感謝，也希望能透過歌曲給予大家正向力量，去幫助身邊更多需要協助的朋友。」

曾心梅出道36年，這次「喜願家園」的宣導公益短片的片頭、片尾曲還特別穿插她的經典「半包菸」、「天公疼憨人」等。曾心梅表示：「前幾年因為做生意而淡出演藝圈，其實中間有許多唱片公司及歌手都有來找一起合作，但是因為我自己的個性比較是屬於無法分心做事的人，只要專注一件事就想把它做到好。」

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曾心梅前些年把生意部分結束，開始接主持與商演活動，超過10年沒發片的她透露目前腦中已有新歌初步的概念跟想法，更進棚拍了全新宣傳照，更放話期望與各種不同類型歌手及團體合作，「對我來說，每一位歌手都是我的夢幻名單！」

曾心梅說，抗老秘訣正是「動起來」及「保持學習熱情」，爬山、慢跑、快走都是保養方法，也培養看書習慣。（編輯：李亨山）1140624