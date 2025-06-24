張育成骨刺是否動刀季後討論 先回場上再想明星賽

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（中央社記者謝靜雯新北24日電）中職富邦悍將野手張育成手肘不適檢查後有骨刺，是否開刀休賽季再討論，目前已經開始傳球，下半季仍有望歸隊；對於明星賽和全壘打大賽，他說，先回到場上就有機會。

張育成右手肘不適、10日下二軍休息，今天賽前接受媒體訪問表示，檢查之後手肘內有骨刺，會影響到傳球，每天的訓練結束後都需要放鬆治療，不然不舒服的狀況會一直出現，也提到骨刺不是新出現的、一直都存在，只是剛好那個時候不舒服的感覺比較嚴重。

張育成表示，因為骨刺影響，手沒辦法完全伸直、影響最大的是傳球，剛受傷前2週沒辦法丟球和打擊，現在好很多了，打擊沒有問題、丟球狀況也有比較好。

被問是否有考慮動刀根除，張育成表示，有詢問過防護員，評估動刀後大概1個月可以恢復訓練，但目前沒有即刻開刀的想法，等球季結束後再說，目前的狀況已經比之前好很多，有機會下半季歸隊。

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張育成有入選7月19、20日中職明星賽明星隊、全壘打大賽，他感謝球迷投票給他，讓他有機會入選、甚至可以打全壘打大賽，但現階段的首要目標是先回到場上，可以回到場上正常出賽就有機會。

回中職打拚因為傷勢影響感覺沒有這麼順，張育成表示，受傷不是可以掌握的部分，發生了就努力想辦法改善，可能需要一點時間，沒辦法幫助球隊也很自責，希望可以快點回到場上。（編輯：李亨山）1140624