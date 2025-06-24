創業天使南部辦公室揭牌 活絡南部新創生態系

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）行政院國家發展基金管理會今天於高雄亞灣新創園舉辦創業天使投資方案南部服務辦公室揭牌儀式，國發會副主委高仙桂表示，高雄已成為台灣半導體及AI新核心，期待南部服務辦公室設立，可注入更多創新動能。

高仙桂表示，國發會於高雄亞灣新創園設立國發基金南部服務辦公室，主要考量南部地區，尤其是高雄，已成為台灣半導體及AI新核心，政府正推動的六大區域產業及生活圈，其中大南方新矽谷已於今年初核定，行政院院長卓榮泰揭示的AI新十大建設，不論在基礎建設、關鍵技術、智慧應用構面，高雄、台南都將扮演重要角色。

高仙桂期許，創業天使南部服務辦公室設立，可提供南部地區新創企業更便捷的輔導與協助，為南部注入更多創新動能，加速達成台灣成為人工智慧島的目標。

高仙桂接著指出，為了讓南部地區新創雨林更加蓬勃發展，國發會將由兩大面向著手，強化對新創的支持與協助。

第一，充裕南部新創資金來源，除了國發會創業天使投資方案，將攜手各部會十大百億主題式投資方案，加強對南部新創的投資與輔導，鼓勵南部優秀青年創新創業。

第二，驅動南部創新生態系，新創發展除了資金挹注，人才引進、國際鏈結、創育場域等面向也相當重要，未來國發基金將與亞灣新創園攜手，結合南部地區育成機構及各部會資源，定期辦理創新創業活動，發揮資源整合的綜效，活絡南部新創生態系。

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國發基金過去依南部地區產業特性，至114年5月底，已透過各項投資方案投資南部地區83家新創事業，投資金額新台幣118.48億元，其中包含透過創業天使投資方案協助南部地區27家新創事業。

國發基金表示，歡迎南部地區新創業者踴躍提出申請，南部地區新創企業可於創業天使投資方案網站（https://www.angelinvestment.org.tw/）查詢，或洽南部地區新創企業專人服務窗口，也歡迎至創業天使投資方案南部服務辦公室（高雄市前鎮區成功二路25號8樓）洽詢相關業務。（編輯：張若瑤）1140624