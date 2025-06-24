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李正皓遭噴辣椒水案 3犯嫌5萬至10萬元交保

2025/6/24 17:42
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（中央社記者謝幸恩台北24日電）政治評論員李正皓遭人噴辣椒水，涉案吳姓男子獲法院諭知請回後，警方昨晚再逮捕3名共犯移送士檢偵辦。檢察官今天訊後，諭令3人各以新台幣5萬元至10萬元交保並限制住居。

士林地檢署表示，依刑法傷害、強制罪，諭令陳姓被告、吳姓被告各以5萬元交保，李姓被告則以10萬元交保，3人均限制住居。

全案起於，李正皓19日晚間駕車載女友離開電視台時，在電視台車道口處突遭1名男子上前攔車，男子隨即持辣椒水朝李正皓臉部噴灑後逃逸。

警方獲報追查，20日逮捕涉案的21歲吳姓男子，他供稱因雙方行車糾紛才犯案。士林地檢署訊後向法院聲請羈押，法官諭知吳男限制住居後請回，命不得與共犯聯絡。

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為釐清犯案動機及是否有他人涉入，警方持續追查，昨晚陸續逮捕3名共犯，分別為34歲李姓男子、24歲吳姓男子及27歲陳姓男子。3人供稱案發當晚僅陪吳男逛街、運動，未參與犯案。

警方詢後，依涉嫌違反組織犯罪防制條例及刑法傷害等罪，將3人移送士林地檢署。檢警持續追查犯案動機、是否有幕後主使及幫派天道盟涉入等情事。（編輯：方沛清）1140624

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李正皓遭噴辣椒水 3共犯否認涉案警追藏鏡人李正皓遭噴辣椒水 北市警再逮3犯嫌
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