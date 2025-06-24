加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 生活

青銀共好企劃 中山醫跨校團隊大專商業賽亞軍

2025/6/24 16:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中24日電）中山醫學大學、國立台灣師範大學與銘傳大學學生組跨校團隊Espresso，以「青銀共好」核心，提出結合行動酒吧與活動設計創新企劃，獲ATCC全國大專院校商業個案大賽亞軍。

中山醫大今天發布新聞稿表示，大賽透過「企業出題、學生解題」形式，協助學生接軌業界實務，培養問題解決與創新企劃能力。

Espresso團隊企劃「行動吧！不老BAR！」，以非營業時段活化弘道老人福利基金會場域，結合不老調酒師人才庫，設計跨世代交流活動，打造兼具社會價值與商業潛力行動方案獲亞軍與新台幣10萬元獎金。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

Espresso隊長鍾靖亭表示，團隊鎖定55歲以上渴望社交長者，設計青銀共創「爺奶特調日」培訓課程，結合弘道原有「爺奶萬萬說」培訓出的不老脫口秀演員，推出現場演出「跨世代聊吧」、「不老音樂派對」及「帶爺奶來作伙」打卡活動等活潑主題。

學生透過實地訪談社區長者，深化可行性。歷經多次簡報與田野實作，學習落實創意、整合意見與分工合作，累積寶貴專業與人際經驗。（編輯：李明宗）1140624

#銘傳大學
#弘道老人福利基金會
#國立台灣師範大學
#中山醫學大學
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：