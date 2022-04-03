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烏克蘭敖德薩港遭空襲 爆炸濃煙與火光接踵而至

2022/4/3 15:53（4/3 16:21 更新）
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烏克蘭西南部黑海沿岸的戰略港口敖德薩3日遭空襲。（法新社）
烏克蘭西南部黑海沿岸的戰略港口敖德薩3日遭空襲。（法新社）
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（中央社烏克蘭敖德薩3日綜合外電報導）根據烏克蘭內政部官員，烏克蘭西南部黑海沿岸的戰略港口敖德薩（Odessa）今晨遭遇空襲。此前基輔（Kyiv）政府已示警，俄羅斯正試圖加強在烏國南部的兵力。

烏克蘭內政部顧問赫拉先科（Anton Herashchenko）在自己的Telegram帳號寫道：「敖德薩被空襲。部分區域傳出火警。防空單位擊落一些飛彈。」

敖德薩市的法新社記者在當地時間上午6時左右聽見爆炸聲響，隨後升起至少3股濃煙，可以看到一處似是工業區的地方冒出火光。

遇襲地點附近一名軍人說，有可能是火箭或飛彈攻擊。

值此之際，俄軍似乎正逐漸撤離烏克蘭北部。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）1日示警，俄軍正在整頓並準備「猛烈攻擊」南部，呼應西方國家評估俄軍正在重新部署的說法。

敖德薩是烏克蘭在黑海岸的最大港口，這座歷史古城約有100萬人口。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1110403

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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