聯合國教科文組織：烏克蘭53個文化遺產遭戰火破壞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

聯合國教科文組織2日表示，烏克蘭境內至少已有53個歷史遺址、宗教建築和博物館，在俄羅斯入侵烏國期間受到破壞。圖為俄軍砲轟基輔市區。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎1日綜合外電報導）聯合國教科文組織（UNESCO）今天表示，經查證烏克蘭境內至少已有53個歷史遺址、宗教建築和博物館，在俄羅斯入侵烏國期間受到破壞。

UNESCO公布烏克蘭北部和東部53個受損遺產清單，發言人告訴法新社：「這是最新的清單，但並不詳盡，我們的專家正持續核實一些報告。」

發言人表示，UNESCO利用衛星圖像和當地目擊者報告，來核實烏克蘭當局提供的資訊。

UNESCO指出，東部哈爾科夫（Kharkiv）地區受到俄羅斯砲火猛攻，逾12個遺產受到破壞，包括教堂和較晚近的遺址。

有5個受損遺產位於首都基輔，另外5個位於烏克蘭北部的切爾尼戈夫（Chernihiv）地區，這裡擁有眾多歷史遺跡。

UNESCO表示，烏克蘭迄今累計已有29個宗教場所、16座歷史建築、4座博物館和4座紀念碑證實受損。

這份清單並不包括被圍困的城市馬立波（Mariupol），和已被俄軍占領的刻松（Kherson）市資訊。

這些經證實毀損的遺產，都不在UNESCO「世界遺產」（World Heritage）名單上。烏克蘭被列為世界遺產的有聖索菲亞大教堂（Saint Sophia Cathedral）和基輔洞窟修道院（Kiev Pechersk Lavra）。

法新社取得UNESCO秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）在3月17日發出的一封信副本，信中提醒俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），根據國際公約，俄羅斯有義務在衝突期間保護文化遺產。

阿祖萊在信中說：「任何違反這些規範的行為，都將讓肇事者承擔國際責任。」她並說UNESCO將密切關注烏克蘭文化遺產的情況。（譯者：陳怡君/核稿：嚴思祺）1110402