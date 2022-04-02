澤倫斯基：俄軍在基輔外廣埋地雷 欲製造大災難

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（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天警告國民，俄羅斯軍隊一邊撤退，一邊在首都基輔城外製造「徹底災難」，他們在「整片土地」埋地雷，連民宅和遺體周圍都不放過。

美聯社報導，澤倫斯基在夜間影片演說中告訴全國民眾：「他們在整片土地埋下地雷，他們在民宅、設備，甚至在被殺的人遺體上埋地雷。」

澤倫斯基呼籲居民在恢復正常生活之前耐心等待，直到確定地雷清除完畢、轟炸威脅過去。

他警告，俄軍在烏克蘭東部重新部署，眼前還有硬仗要打。

澤倫斯基還說，他昨天與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通電話，也在基輔接待了來訪的歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）。

澤倫斯基表示：「歐洲無權對馬立波（Mariupol）發生的事保持緘默。全世界都應對這場人道災難有所回應。」烏克蘭南部港口城市馬立波遭俄軍圍困數週，他說，今天已有3071人撤離當地。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1110402