烏克蘭否認攻擊俄國燃料儲存設施 評論指俄方想破壞停戰和談

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俄國媒體報導，俄羅斯城市貝爾哥羅德一處燃料儲存設施1日遭到烏克蘭攻擊，但烏克蘭高階安全官員否認攻擊。（Russian Emergencies Ministry/Handout via 路透社）

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（中央社利維夫1日綜合外電報導）俄羅斯今天指控烏克蘭對境內貝爾哥羅德市一座燃料儲存設施發動空襲，稱這將影響和平談判，但烏克蘭高階安全官員否認攻擊。同時，貝爾哥羅德市長說，消防隊正在撲滅餘燼。

路透社報導，俄羅斯國防部說，莫斯科時間1日清晨5時左右，兩架烏克蘭直升機以極低的高度飛入俄羅斯，攻擊貝爾哥羅德市（Belgorod）的燃料儲存設施。

貝爾哥羅德市燃料儲存設施起火，迫使一些人員撤離，但今天稍晚，貝爾哥羅德市市長伊凡諾夫（Anton Ivanov）說，消防隊正在撲滅餘燼。

他發文說：「火勢沒有威脅到人命與健康。所有居民都可以回到自己的家。」

烏克蘭最高安全官員駁斥俄方指控。這是俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，莫斯科首度指控烏克蘭在俄羅斯領土發動空襲。貝爾哥羅德市距離烏克蘭邊界約35公里，是俄羅斯在這場戰事的主要後勤中心之一。

烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）說：「基於某些理由，他們說這是我們做的，但根據我們掌握到的資訊，這與事實不符。」

稍早，烏克蘭國防部發言人莫圖茲雅尼克（Oleksandr Motuzyanyk）說，他無法證實或否認烏克蘭涉案。

他說：「烏克蘭正在防禦俄羅斯在烏克蘭領土的侵略行動，這不代表烏克蘭須為俄羅斯領土的每一場災難負責。」

針對克里姆林宮指控烏克蘭轟炸俄境燃料儲存設施，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）說，白宮對此沒有評論。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已聽取簡報。培斯科夫並稱，這場攻擊可能危及俄烏和平談判。

丹尼洛夫反駁：「他說這無助於會談，但當他們殺害我們的婦孺，在我們的土地犯下這些駭人聽聞的行為時，難道有助於會談進行嗎？這些人有點病態。」

英國「衛報」（The Guardian）報導，數名知名烏克蘭評論員聲稱，這場攻擊可能是「虛假事件」，目的是讓俄羅斯的動員合理化，或是想要破壞談判。

克宮發言人培斯科夫說這場攻擊可能阻撓談判，但沒有宣布任何具體因應措施，這讓「虛假事件」的說法甚囂塵上。他說：「發生的事肯定不能被視為可替繼續談判創造合適條件。」

俄羅斯新聞社（RIA）報導，培斯科夫之後又說，俄羅斯將加強西部邊界防禦，「不會讓他們有機可趁發動攻擊」。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110402