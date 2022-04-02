衛星畫面顯示 俄軍已從基輔郊外機場撤離

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（中央社基輔1日綜合外電報導）俄羅斯軍隊數週前就占領位於烏克蘭首都基輔西北方約28公里的安托諾夫機場（Antonov Airport），但最新衛星影像顯示，當地俄軍突然不見蹤影。

美國國防部一名官員昨天告訴美國有線電視新聞網（CNN），他們認為俄羅斯軍方可能已離開機場。美國太空科技公司「馬薩爾科技」（Maxar Technologies）昨天釋出的最新衛星影像也證實如此。

先前的衛星影像顯示，俄軍在軍用車輛與砲兵陣地周圍建造護堤，如今人去徒留土丘。目前還不清楚那些軍用車輛的去向，但俄羅斯日前宣稱要減少在基輔周邊的軍事活動。

俄軍於2月24日開始入侵烏克蘭，第一天就占領安托諾夫機場，拿下這場戰事的第一個重大勝利。若干運輸機和攻擊直升機伏擊了這座機場及當時在機場的烏軍，CNN甚至目睹兩方激烈交火。

此後烏克蘭士兵堅強抵抗俄軍進攻，阻止俄軍往基輔西部更越雷池一步。伊爾平河（Irpin River）沿岸、機場以南小鎮伊爾平（Irpin）和布查（Bucha），以及機場周圍的霍斯托梅爾（Hostomel）都發生激烈交火。

俄羅斯國防部數週以來公布一些影片，聲稱輕輕鬆鬆就拿下這座機場。俄羅斯官方媒體也呼應這些說法，甚至與軍隊一起在機場周圍活動，證明這個地區很安全。

如今俄軍棄守機場，只是俄羅斯在基輔周圍的軍事進展不比當初的另一例。

先前駐紮在基輔以西的所有軍隊和車輛都從白俄羅斯過來。俄軍沒有透露他們是否回到白俄，目前偏厚的雲層也不利衛星影像追蹤俄軍在這片地區的動向。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1110402