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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭20/300

俄羅斯首度宣稱領土遭烏克蘭攻擊 邊境8座燃料槽起火[影]

2022/4/1 16:46（4/1 22:48 更新）
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俄國媒體報導，俄羅斯城市貝爾哥羅德一處燃料儲存設施1日遭到烏克蘭攻擊。（Russian Emergencies Ministry/Handout via 路透社）
俄國媒體報導，俄羅斯城市貝爾哥羅德一處燃料儲存設施1日遭到烏克蘭攻擊。（Russian Emergencies Ministry/Handout via 路透社）
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（中央社基輔1日綜合外電報導）俄國媒體報導，鄰近烏克蘭邊界的俄羅斯城市貝爾哥羅德一處燃料儲存設施今天有8座燃料槽起火，火勢可能蔓延至另外8座燃料槽。這是俄國首度宣稱領土遭到烏克蘭攻擊。

英國廣播公司（BBC）報導，俄羅斯新聞社（RIA Novosti）引述緊急服務單位表示，周邊街道居民皆已疏散。當地市長伊凡諾夫（Anton Ivanov）則稱，儲存設施的2名員工並未受傷。

貝爾哥羅德（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）稍早表示，烏克蘭兩架軍用直升機今天對這座燃料儲存設施發動攻擊，引發火勢。烏克蘭方面並沒有宣稱發動攻擊。BBC無法獨立證實上述說法。

路透社報導，這是俄國於2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，首次指控烏克蘭對俄國領土發動空襲。

根據在網路上流傳，聲稱是這起攻擊事件的影像可看到數枚低空發射飛彈飛過，隨後發生爆炸。路透社無法獨立證實影像的真實性。

葛拉特卡夫在Telegram表示，烏克蘭兩架軍用直升機低空飛越邊界後發動攻擊，造成的火災使得兩名工人受傷，城市部分地區居民已陸續疏散。

不過，擁有這處設施的俄羅斯石油公司（Rosneft）另外發布聲明稱，沒有人在火災中受傷，但沒有說明起火原因。

路透社無法立即連絡上烏克蘭國防部就此事置評。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110401

貝爾哥羅德的燃料儲存設施1日發生火災。（中央社製圖）
貝爾哥羅德的燃料儲存設施1日發生火災。（中央社製圖）
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