英情報單位：俄重整侵烏軍力 調兵喬治亞外加敘利亞傭兵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦31日綜合外電報導）英國軍事情報單位今天表示，俄羅斯正從 喬治亞 喬治亞小檔案 首都：提比里斯

官方語言：喬治亞語

幣制：拉里

人口：約397萬人（2022年2月）

宗教：東正教占80%以上，回教約占10%

地理位置：位於高加索西南隅，西濱黑海，東鄰亞塞拜然及亞美尼亞，南與土耳其接壤 資料來源：外交部 看更多 關閉 調派兵力，重新部署部分軍隊侵略烏克蘭；另外敘利亞傭兵也準備投入烏克蘭協助俄軍作戰。

綜合路透社和美國有線電視新聞網（CNN）等報導，英國國防部表示，俄羅斯正在重新組織一支人數在1200至2000人的部隊，把他們分成3支營級戰術群（BTG）。

英國稱俄羅斯不大可能用這種方式增援，反暴露俄軍在入侵烏克蘭期間遭受意外折損。

自俄羅斯2008年侵略西南邊境的前蘇聯共和國成員喬治亞以來，俄國在當地就一直有駐軍。

俄羅斯日前承諾，將大幅縮減在烏國首都基輔和北部大城切爾尼戈夫（Chernihiv）周邊的軍事活動。烏克蘭總統澤倫斯基昨表示，俄軍在基輔附近受挫後逐漸向烏東的頓巴斯（Donbass）集結，準備發動新一輪攻勢。

英國軍事情報單位3月31日表示，俄羅斯正從喬治亞調派兵力，敘利亞傭兵也準備投入烏克蘭協助俄軍作戰。（中央社製圖）

「紐約時報」報導，兩名監測外國僱傭兵流向的消息人士透露，有數百名敘利亞戰士準備加入侵烏俄軍陣營，以回報莫斯科在長達11年的內戰裡協助敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）政府。

一名西方外交官和一名在大馬士革接近敘利亞政府的人士說，首批戰士已抵達俄羅斯接受相關訓練，稍後將前往烏克蘭，當中至少有300名官兵是來自曾在內戰時與俄軍合作過的敘利亞陸軍師。

不僅如此，敘利亞各地的招募人員一直在整理數以千計有意加入俄軍陣營的人員名單，由敘利亞安全部門審查後再交給俄方。

研究敘利亞僱傭兵交易的監督組織負責人艾哈邁德（Bassam Alahmad）說：「有錢能使鬼推磨。」

他說，有些敘利亞人因為俄羅斯支持阿塞德而效忠俄國，還有一些人報名參戰是為錢，相信招聘人員給予他們可從事非戰鬥性工作的承諾，例如守衛基地或石油設施。（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）1110401