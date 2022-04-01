更多編輯台推薦新聞：
張惠妹演唱會亮點解析 女王風範震撼小巨蛋又能催出歌迷淚
娛樂

張惠妹演唱會亮點解析 女王風範震撼小巨蛋又能催出歌迷淚

鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力
運動

鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭38/300

俄羅斯擬1日開通人道走廊 讓平民撤離馬立波

2022/4/1 09:55（4/1 22:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄羅斯表示，1日上午將重新開通馬立波到札波羅熱的人道走廊。（中央社製圖）
俄羅斯表示，1日上午將重新開通馬立波到札波羅熱的人道走廊。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科31日綜合外電報導）俄羅斯表示，4月1日上午將重新開通人道主義走廊，讓平民得以離開被圍困的烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）。

俄羅斯國防部說：「俄國武裝部隊將於4月1日上午10時，重啟馬立波到札波羅熱（Zaporizhzhia）的人道主義走廊。」

俄國國防部在聲明中表示，這是在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）提出要求後所做的決定。

札波羅熱位於亞速海（Azov Sea）港市馬立波西北方220公里處。

聲明也提到：「為了保障這次人道主義行動成功，建議在聯合國難民署（UNHCR）及紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross，ICRC）代表的直接參與下進行。」

紅十字國際委員會稍早表示，正準備協助馬立波居民安全通行。

烏克蘭表示，在俄羅斯宣布停火後，他們已派出數十輛巴士撤離馬立波居民。

援助團體表示，成千上萬居民被困在馬立波，食物、飲水和藥物都極為匱乏，儘管有來自國際的壓力，先前嘗試建立人道主義走廊都以失敗告終。

俄烏雙方都指控對方阻礙救援。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110401

延伸閱讀
分析：蒲亭藉和談爭取時間 對基輔不會死心俄烏戰爭導致121兒童喪生 烏克蘭控俄軍包圍馬立波構成種族滅絕俄軍傳集體性侵少女還餓到吃狗肉 兒前輪暴母親衛星影像曝慘況 烏克蘭重鎮馬立波市中心街區全毀俄稱領土遭烏克蘭攻擊 澤倫斯基開除2叛徒官員俄羅斯首度宣稱領土遭烏克蘭攻擊 邊境8座燃料槽起火[影]俄軍撤出車諾比核電廠 基輔：擄走烏軍人數不明
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀