俄羅斯擬1日開通人道走廊 讓平民撤離馬立波

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俄羅斯表示，1日上午將重新開通馬立波到札波羅熱的人道走廊。（中央社製圖）

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（中央社莫斯科31日綜合外電報導）俄羅斯表示，4月1日上午將重新開通人道主義走廊，讓平民得以離開被圍困的烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）。

俄羅斯國防部說：「俄國武裝部隊將於4月1日上午10時，重啟馬立波到札波羅熱（Zaporizhzhia）的人道主義走廊。」

俄國國防部在聲明中表示，這是在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）提出要求後所做的決定。

札波羅熱位於亞速海（Azov Sea）港市馬立波西北方220公里處。

聲明也提到：「為了保障這次人道主義行動成功，建議在聯合國難民署（UNHCR）及紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross，ICRC）代表的直接參與下進行。」

紅十字國際委員會稍早表示，正準備協助馬立波居民安全通行。

烏克蘭表示，在俄羅斯宣布停火後，他們已派出數十輛巴士撤離馬立波居民。

援助團體表示，成千上萬居民被困在馬立波，食物、飲水和藥物都極為匱乏，儘管有來自國際的壓力，先前嘗試建立人道主義走廊都以失敗告終。

俄烏雙方都指控對方阻礙救援。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110401