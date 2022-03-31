俄宣布馬立波停火讓平民撤離 烏克蘭：4月1日線上談判

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科30日綜合外電報導）俄羅斯國防部宣布3月31日在烏克蘭東南部港巿馬立波停火，讓平民撤離馬立波。此外，烏克蘭談判代表阿拉哈米亞今天說，俄羅斯和烏克蘭將於4月1日在線上恢復和平談判。

路透社報導，俄烏在土耳其舉行的第5輪談判已結束。阿拉哈米亞（David Arakhamia）在網路發文中說，烏克蘭曾提議兩國領導人應該會面，但俄方回應說需要進一步著手處理一項協議草案。

根據法新社消息，俄羅斯國防部今天表示，從馬立波（Mariupol）到札波羅熱（Zaporizhzhia）的一條人道走廊，途經俄羅斯控制的伯德揚斯克（Berdyansk）港口，將於上午10時（台灣時間下午3時）開放。

國防部聲明說：「為使這項人道任務成功，我們建議在聯合國難民事務高級專員和紅十字國際委員會（ICRC）直接參與下進行。」

俄羅斯國防部要求烏克蘭在31日上午6時（台灣時間上午11時）之前，透過書面通知俄方、聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）及紅十字國際委員會，保證「無條件遵守」這項停火行動。

俄國也要求烏克蘭軍隊承諾在這條指定走廊沿線確保巴士車隊的安全。

俄羅斯國防部還說，已同意基輔當局的提議，在過去24小時內新開放4條從馬立波到札波羅熱的人道走廊。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110331

（中央社製圖）