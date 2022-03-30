衛星影像曝慘況 烏克蘭重鎮馬立波市中心街區全毀

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美國民間企業馬薩爾科技公布最新衛星影像顯示，遭圍困的烏克蘭東南部重要港市馬立波市中心街區全被摧毀。（圖取自Maxar Technologies網頁discover.digitalglobe.com）

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（中央社基輔29日綜合外電報導）美國民間企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）公布最新衛星影像顯示，遭圍困的烏克蘭東南部重要港市馬立波（Mariupol）市中心街區全被摧毀，遭受重創程度前所未見。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，由於馬立波通訊幾乎完全中斷，這是過去幾天來首度取得的最新影像，且非來自俄羅斯的宣傳。

這些影像證實了美國國家航空暨太空總署（NASA）蒐集到的衛星數據，也就是在馬立波和周邊地區發生過數十次爆炸。

俄羅斯對馬立波一座平民避難的劇院發動攻擊，可能造成約300人喪命，劇院東邊地區已被炸成一片廢墟。衛星影像顯示，幾乎每座建築物的屋頂都已消失或嚴重受損。

馬立波東部的另一處住宅區也遭受重創，環繞兩棟獨立公寓大樓而建的房屋全被摧毀。

馬立波東南部、離大型煉鋼廠Azovstal不遠的公寓大樓也遭摧毀。CNN先前證實，俄羅斯軍隊和車臣戰士一直在這處公寓大樓附近活動。

透過這些衛星影像，也可看見這場大屠殺的倖存者。

在馬立波西部的Metro超市外，數以百計民眾排成一列，等著進入這棟屋頂因軍事攻擊而受損的建築。

馬立波市長估計，截至昨天，仍有多達16萬人留在這座城市。

在馬立波東北部，可看到俄羅斯的軍事陣地，包括直接停在民宅旁的車輛。在這些車輛的東北方，可看到拖曳火砲陣地。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1110330