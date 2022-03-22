命懸一線 馬立波戰地記者曝驚險逃過俄軍槍口

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美聯社記者柴諾夫親筆見證烏克蘭戰爭的殘酷。這張由柴諾夫拍攝的照片中，攝影記者馬洛列卡指著馬立波一處遭到空襲的婦產醫院。（美聯社）

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（中央社台北22日綜合外電報導）至今已有6名外籍記者死於烏克蘭戰場、2名被俄軍綁架，約3000名仍在烏克蘭採訪報導。為了封鎖真相，俄軍正鎖定追捕外媒記者，美聯社記者柴諾夫上週撤離最危險戰場之一的馬立波，他親筆見證戰爭的殘酷和現場報導的重要。

「俄軍在追捕我們。他們有一串名單，上面包括我們。他們正在靠近。」37歲的美聯社（Associated Press）影音記者柴諾夫（Mstyslav Chernov）在英國「衛報（Guardian）」撰文，自述他和攝影記者馬洛列卡（Evgeniy Maloletka）從烏克蘭東南部海港大城馬立波（Mariupol）逃離的驚險際遇。

他們在俄羅斯入侵烏克蘭的第3天就前往馬立波採訪，全球媒體廣傳的一張照片，救援者從婦幼醫院被轟炸後的廢墟中，抬出一位躺在擔架上、面無血色的受傷孕婦，就是馬洛列卡拍攝的。

馬洛列卡拍攝一位躺在擔架上、面無血色的受傷孕婦，受到全球媒體廣傳。（美聯社）

遭到俄軍強攻猛炸的馬立波，是天主教教宗方濟各（Pope Francis）口中的「殉難之城」，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）說它正在「化為灰燼」，商場、學校、醫院一個個在俄國砲火下坍塌。週一，傳出俄國要求馬立波投降，但被澤倫斯基嚴拒。

柴諾夫和馬洛列卡是在15日逃出馬立波。根據柴諾夫描述，那天黎明，約12名持槍軍人闖進他們藏身的一家醫院，粗話喊著：「他X的那些記者在哪裡？」

看著這群戴著代表烏克蘭國旗藍色臂章的軍人，柴諾夫原本懷疑是否俄軍偽裝。「我們奉命來救你們出去。」軍人們說。

美聯社記者柴諾夫。（圖取自維基共享資源；作者凰兰时罗，CC BY-SA 4.0）

經過幾次被附近爆炸震波衝擊而不得不停頓後，他們終於被帶到一個有裝甲車等著的地下室，並見到一位認識的警察，這才知道烏克蘭士兵為何要冒險帶他們離開馬立波。

「如果他們（俄軍）抓到你們，他們會把你押在鏡頭前面，讓你說出你拍的東西都是謊言…你們過去在馬立波的一切努力都會白費。」這位警察告訴柴諾夫。

柴諾夫小時候住在烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv），曾前往伊拉克、阿富汗、亞塞拜然等國報導戰事的他，想不到自己有一天竟然要報導「我可憐的國家」。

他認為，俄國之所以要在圍城中追捕外籍記者、封鎖消息，有兩個目的，一是製造混亂，讓民眾不知情況而恐慌，二是避免留下戰爭罪行的記錄，不讓外界知道孩童正在死亡。就像前述的孕婦受傷照片，竟被俄國官方媒體誣指為假造。

「我從來沒有像現在這樣覺得打破沈默（將真相傳出去）是如此重要。」柴諾夫說。

他和馬洛列卡受到馬立波一家醫院的庇護，他們以此為基地，記錄著一個又一個的傷亡故事，再趁槍砲聲暫歇時冒險外出，爬上一棟電信設施還能運作的大樓，將新聞傳回通訊社。

醫師們將醫院裡斷續的電力分享給他們，好為相機充電，希望透過他們的報導讓傷者的家屬知道要把人送到哪裡救治，也讓外界知道馬立波發生了什麼事。還有許多當地人懇求被拍照報導，好讓外地的家人知道他們仍平安。

俄羅斯軍隊對馬立波圍城攻擊不斷。（中央社製圖）

隨著俄軍對馬立波的攻擊愈來愈密集，柴諾夫和馬洛列卡被烏克蘭軍隊找到、護送逃亡，但在槍林彈雨的城市裡，他們當時並不確定自己能否活著出去。他們與一個家庭同車掩護，沿途經過15個俄軍檢查哨，直到第16個關卡傳來烏克蘭語的盤問，大家才鬆了一口氣。

「我非常感激這些（烏克蘭）軍人，也對自己的離開感到慚愧。」柴諾夫說，他們撤離後，馬立波就沒有留下任何外媒記者了。

過去一週，俄國軍隊加緊包圍馬立波，包括轟炸一所藝術學校，俄軍並宣稱那次是使用全球最先進武器，就是極音速（hypersonic）飛彈。馬立波是否能挺住，被視為這場戰爭的重大關鍵。

根據位在日內瓦的媒體觀察組織「新聞標誌運動（Press Emblem Campaign，PEC）」統計，2月24日開戰以來，約有3000名外籍記者在烏克蘭工作，已有6位外籍記者在戰場身亡、數十位受傷，還有2位外國記者在俄軍控制的烏克蘭南部被綁架。

土耳其國家通訊社安納杜魯（Anadolu Agency）報導，由於俄軍在3月間的轟炸，烏克蘭首都基輔（Kyiv）、哈爾科夫等6個城市的電視台通訊塔都已倒塌。

在這場侵略與反侵略之戰中，封鎖真相與傳遞真相的肉搏交戰，持續進行中。（編輯：高照芬）1110322